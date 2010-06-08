Янукович предлагает Путину вместе добывать нефть и газ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил главе правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ выйти на конкретные решения в сотрудничестве между двумя государствами в сфере энергетики, в частности, относительно совместной добычи энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и В.ПУТИНА, которая состоялась сегодня в Стамбуле.

Президент Украины поблагодарил главу правительства РФ за позицию, благодаря которой у Украины есть скидка в цене на природный газ, в связи с чем удалось стабилизировать экономическую ситуацию в государстве и не дотировать из госбюджета НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы бы хотели, чтобы вы нас видели в качестве партнеров, а мы вас готовы видеть не только в вопросах транспортировки и потребления газа, но и совместной добычи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что украинская сторона готова «обменяться определенными активами с Россией, чтобы создать совместную кооперацию, чтобы мы вошли в добычу нефти и газа в России».

«В свою очередь Украина также хочет вас видеть партнерами в добыче газа и нефти на шельфе Черного моря», - сказал Президент Украины.