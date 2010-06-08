Януковичу в Греции понравилось, он собирается туда еще раз

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в этом году осуществит официальный визит в Грецию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, такая договоренность была достигнута между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом Греции Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ в ходе рабочего визита главы Украинского государства в Грецию 6-7 июня.

"Во время встречи были достигнуты договоренности по поводу проведения в этом году официального визита Президента Украины в Грецию", - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 6-7 июня во время визита в Грецию В.ЯНУКОВИЧ осуществил паломническую поездку на святую гору Афон, а также встретился с Президентом Греции.