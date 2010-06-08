Погибших поляков обокрали военные: вор, грабитель и фальшивомонетчик

После долгого молчания на фоне скандала, связанного с информацией о задержании российских военнослужащих, подозреваемых в хищении денег со счета одного из погибших членов польской делегации с разбившегося под Смоленском Ту-154, Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ подтвердил во вторник: следственные органы возбудили уголовное дело в отношении четырех солдат срочной службы по факту незаконного использования банковских карт гражданина Польши. Об этом сообщает newsru . До этого СКП России от официальных комментариев отказывался, не подтверждая и не опровергая факт мародерства на месте авиакатастрофы президентского лайнера.

Военнослужащим Сергею Сырову, Игорю Пустовару, Артуру Панкратову и Юрию Санькову во вторник предъявлено обвинение в краже чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ст.158 ч.2 п."а" УК РФ), сообщил СКП РФ. "Все четверо обвиняемых признались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", - отмечается в сообщении.

Трое из четырех солдат-мародеров, похитивших банковские карты с места падения польского самолета под Смоленском, были ранее судимы, а инициатором расследования стала российская сторона, передает ИТАР-ТАСС. "Трое из них были ранее судимы: Сергей Сыров - за совершение грабежа (ст. 161), Артур Панкратов - за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186), Юрий Саньков - за кражу (ст.158) УК РФ", - сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин.