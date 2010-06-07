Янукович поставил точку на идее федеральной Украины

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина является унитарным и демократическим государством, сообщает сайт Партии регионов.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «2000», комментируя распространенное мнение о том, что идеальным вариантом государственного устройства Украины была бы федерализация.

«Украина – унитарное государство. Точка», – подчеркнул Президент и добавил: «Унитарное и демократическое. И это предполагает больше прав регионов».

По словам Виктора Януковича, создан Совет регионов, который будет активно работать над административно-территориальной реформой. «Последняя, естественно, подразумевает значительное увеличение прав и полномочий местных органов власти. Важно, чтобы система обеспечивала максимальное соблюдение прав и обеспечение потребностей каждого гражданина!».

При этом он высказал мнение, что первоочередной задачей сегодня является «преодоление последствий «помаранчевой» пятилетки, стабилизация экономической ситуации и выход на рельсы устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан, что, помимо прочего, должно создать возможности и для проведения институциональных реформ».