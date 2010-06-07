Киев хочет договориться с Европой по принципу "две груши за яблоко"?

Посол Германии в Украине Ханс-Юрген ХАЙМЗЕТ отмечает, что для ФРГ важно, продолжит ли Украина процесс сближения с Евросоюзом.

Об этом посол сказал в интервью «ИнвестГазете».

«Ключевым вопросом для нас остается один - продолжит ли Украина процесс своего сближения с Евросоююзом», - сказал дипломат.

По словам посла, Украина является важным партнером ФРГ на Востоке Европы.

Он также отметил, что Германия всегда высказывалась за улучшение отношений Украины с Россией, прежде всего в контексте энергетической безопасности для ЕС.

Посол отметил, что ФРГ надеется на прогресс в вопросах присоединения Украины к Европейскому энергетическому сообществу и на то, что в скором времени будет принят закон о реформировании газового сектора.

«А если говорить о зоне свободной торговли, то мы надеемся, что вслед за позитивными высказываниями Президента Украины последует конкретный прогресс в переговорах», - добавил Х-Ю.ХАЙМЗЕТ.

Посол также отметил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ неоднократно высказывался за ориентацию на ЕС. По словам дипломата, важно все это видеть в рамках процесса переговоров и двигаться в направлении создания зоны свободной торговли, а также заключения договора об ассоциации. «И нужно иметь совершенно четкое представление о том, что с Евросоюзом нельзя заключать соглашения по принципу “вот тебе яблоко, я хочу получить в ответ две груши». Это процесс, требующий изменений во внутреннем украинском законодательстве», - сказал посол, добавив, что нужно четко представлять себе, что прогресс можно будет достичь лишь в том случае, если Украина сама будет локомотивом этих изменений.