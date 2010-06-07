Оппозиция будет искать защиты у Карпачевой (видео)

Оппозиция намерена обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ и в международные правозащитные организации в связи с необоснованным уголовным преследованием и незаконным применением спецсредств в отношении начальника Евпаторийского морского торгового порта Александра КОТЕЛЬНИКОВА, который во время президентских выборов являлся доверенным лицом кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Андрей СЕНЧЕНКО.

"Мы как народные депутаты во все правоохранительные органы отправляем запросы с исчерпывающей информацией. Оспариваются все незаконные действия. Кроме того, сегодня направлен соответствующий документ на имя Уполномоченного по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ", – сказал А.СЕНЧЕНКО.

По его словам, в настоящее время юристы завершают подготовку необходимых документов для направления их во все международные правозащитные организации.

А.СЕНЧЕНКО сообщил, что правоохранительные органы проигнорировали многочисленные обращения депутатов и Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия об изменении меры пресечения в отношении А.КОТЕЛЬНИКОВА с ареста на подписку о невыезде.

По словам депутата, в настоящее время А.КОТЕЛЬНИКОВ находится в районной больнице (видео) г. Саки, куда он был госпитализирован из следственного изолятора в связи с ухудшением состояния здоровья. "У КОТЕЛЬНИКОВА – ишемический инсульт. Он находится в больнице и уже 20 суток лежит прикованный к постели наручниками. Круглые сутки в палате находятся три милиционера, которые всю ночь не выключают свет и смотрят боевики", - уточнил он.

"В соответствии с законом, наручники применяются при задержании и при конвоировании задержанных. Законодательство напрямую запрещает применение наручников в отношении пожилых людей. Такое применение таких специальных средств как наручники во всей Европе расценивается как пытки", - подчеркнул А.СЕНЧЕНКО.

Кроме того, по его словам, врачебные назначения А.КОТЕЛЬНИКОВУ выполняются только с разрешения правоохранительных органов. "По сути дела, они пытаются убить человека в палате", - считает он.

В свою очередь, народный депутат Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ добавил, что правоохранительные органы нарушают правила внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания, утвержденные в 2008 году. "Нарушены все пункты этих правил. В частности, не допускается адвокат, запрещается передавать продукты, издеваются", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, начальник госпредприятия "Евпаторийский морской торговый порт" А.КОТЕЛЬНИКОВ был арестован 15 апреля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и нарушении порядка занятия хозяйственной деятельностью.

Начальнику Евпаторийского порта инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) и частью 1 статьи 202 Уголовного кодекса Украины (нарушение ведения хозяйственной деятельности).

А.КОТЕЛЬНИКОВ являлся доверенным лицом кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО в территориальном избирательном округе № 4 в Автономной Республике Крым.