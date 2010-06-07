У Азарова не спешат выполнять поручение Януковича?

Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом с 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, выступая на торжественной церемонии открытия в международном аэропорту «Харьков» международного аэрофорума Routes CIS.

«Переговоры продвигаются, и если ничего не помешает, то с 1 января 2012 года возможен безвизовый режим для украинцев», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, это одна из важнейших проблем в отношениях Украины с Евросоюзом. «Это, - сказал он, - очень важно для авиаперевозчиков. Но это проблема политическая, поэтому здесь больше зависит от переговоров Украины с ЕС».

Еще одной из важных проблем, «которая у нас осталась нерешенной в работе с Европейским Союзом», вице-премьер назвал снятие дискриминационных моментов для украинских авиакомпаний в работе с Евросоюзом.

По его словам, правительство и «Укравиация» «работают над программой «открыто небо», нам осталось буквально несколько шагов, и я не вижу препятствий тому, чтобы Украина в следующем году получила соответствующий статус «Открытого неба».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в мае призвал соответствующие государственные структуры сделать все для введения безвизового режима с Европейским Союзом до конца этого года.

"Нам нужно технологически и методологически готовиться к введению безвизового режима с ЕС, соглашение о котором мы могли бы подписать до конца года", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом он добавил, что в июне этого года Верховная Рада должна принять остальные законы, необходимые для введения с ЕС безвизового режима и свободной торговли.