Янукович: безвизовый режима с ЕС должен быть подписан до конца года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает соответствующие государственные структуры сделать все для введения безвизового режима с Европейским Союзом до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве перед работниками Государственной пограничной службы Украины по случаю очередной годовщины со дня ее создания.

"Нам нужно технологически и методологически готовиться к введению безвизового режима с ЕС, соглашение о котором мы могли бы подписать до конца года", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом он добавил, что в июне этого года Верховная Рада должна принять остальные законы, необходимые для введения с ЕС безвизового режима и свободной торговли.

В то же время, глава государства выразил убеждение, что "демаркация всей границы Украины и выполнение соглашения о реадмиссии с ЕС – одни из основных предпосылок введения безвизового режима с ЕС".