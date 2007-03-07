Раиса Богатырёва отмечает чрезвычайную эмоциональность Анны Герман

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что в демократической партии не может быть один спикер.

Об этом УНИАН в эксклюзивном комментарии сообщила спикер фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ со ссылкой на Р.БОГАТЫРЕВУ.

"В демократической партии и фракции законодателей просто не может быть одного спикера. Каждый из депутатов имеет право на собственную позицию, как, например, госпожа ГЕРМАН. Один спикер, то есть генеральный спикер был только в КПСС. А, в конечном итоге, это, к счастью, невозможно, поскольку сотня журналистов, вчерашних коллег спикера ГЕРМАН, этого не позволят”, - сказала Р.БОГАТЫРЕВА, комментируя высказывание депутата от Партии регионов Анны ГЕРМАН об отсутствии в фракции одного официального спикера.

Вместе с тем, Р.БОГАТЫРЕВА считает излишними комментарии на эту тему. “Представьте себе картину, когда только один человек что-то произносит, а все другие окольными путями покидают парламент”, - прибавила она.

В то же время, лидер фракции понимает “чрезвычайную эмоциональность позиций народного депутата Анны ГЕРМАН”. По ее словам, она способный журналист, которая по своей природе всегда хочет сенсаций. “Для журналиста, возможно, это хорошо. Но политику нужно быть взвешенее, особенно в вопросах, которые касаются корпоративной партийной этики, профессиональной политики в целом”, - объяснила депутат.

При этом, Р.БОГАТЫРЕВА считает неправильным, даже в критических ситуациях, использовать проблемы во фракции и партии для собственного пиара и на этом зарабатывать себе какие-то мифические баллы для такого же мифического рейтинга. “Это уже навредило имиджу нашей политической силы. Еще хуже нескрываемо интриговать, подстрекать. Создается впечатление, что нашу, достаточно монолитную и стабильную политическую силу хотят перессорить, ослабить. Есть уставные демократические процедуры. Почему же их не использовать? Может потому, что диалог предусматривает и определенную ответственность?”, - отметила лидер фракции.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете “Известия в Украине” народный депутат от Партии регионов А.ГЕРМАН заявила, что во фракции Партии регионов пока нет официального спикера. “Пока у нас нет официального спикера, многих наших депутатов выражают свою позицию. Потому и возникает столько мнений – более или менее радикальных”, - сказала она. По словам депутата, в Партии регионов есть несколько людей, которые озвучивают позицию фракции, прежде всего, это Р.БОГАТЫРЕВА.

“Если бы такого спикера выбирала я, то им был бы Антон ПРИГОДСКИЙ, именно он очень подходит на эту роль. Но, к сожалению, не я определяю эти нюансы, подождем проведения политсовета или съезда партии", - сказала А.ГЕРМАН.