Тимошенко: Янукович хочет конституционно закрепить авторитаризм

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новым законом о всеукраинском референдуме Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет конституционно закрепить авторитаризм в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции. (УНИАН: 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О всеукраинском референдуме").

«Если вы вчитаетесь в этот закон, то вы увидите, что в нем выписана последующая настоящая стратегия ЯНУКОВИЧА. В этом законе о проведении всенародных референдумов он предусмотрел, что именно всенародно могут приниматься новая редакция Конституции и вноситься изменения в Конституцию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, это “знаковый” законопроект, который прокладывает путь В.ЯНУКОВИЧУ не создавать законное большинство в парламенте, не убеждать общество в «своих настоящих намерениях и программах».

«Я думаю, что цель закона о референдуме, в том числе, завуалированное, как всегда, и прикрытое хорошими лозунгами принятие такой Конституции на всенародном референдуме, которая, по сути дела, уже конституционно закрепит абсолютный авторитаризм в нашем государстве», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что оппозиции нужно выходить на прямое общение с обществом для того, чтобы не допустить вынесения на референдум Конституции в редакции В.ЯНУКОВИЧА.