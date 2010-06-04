Кивалов: Венецианская комиссия одобрила законопроект Януковича

Венецианская комиссия на своем заседании одобрила предложенный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия, народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Заседание Венецианской комиссии - Европейской комиссии за демократию через право состоялось сегодня в Италии. На нем С.КИВАЛОВ рассказал о принципах и содержании законопроекта № 6450 «О судоустройстве и статусе судей», внесенного в ВР В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Члены Венецианской комиссии приняли к сведению информацию о том, что законопроект разработан на основе европейских стандартов и знаменует значительную уступку полномочий Президентом Украины и Верховной Радой Украины в целях укрепления независимости судебной власти, отметили в пресс-службе депутата.

Как сообщил С.КИВАЛОВ, эксперты комиссии при Совете Европы с удовлетворением отметили реализацию в законопроекте рекомендации Венецианской комиссии о предоставлении судьям большинства мест в составе Высшего совета юстиции. Также они одобрили отказ Президента и парламента от своих квот в составе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и отметили, что, таким образом, укрепляется верховенство судейского корпуса, добавил глава профильного комитета ВР.

«Необходимо отметить, что Венецианская комиссия до этих пор с нетерпением ожидала действенных мер по осуществлению судебной реформы, приближающей украинские суды к цивилизованным европейским стандартам. И вот, наконец, это свершилось», - заявил С.КИВАЛОВ.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что во время разработки законопроекта были учтены все советы европейских экспертов, в частности Венецианской комиссии.

Член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК сегодня, 4 июня, сообщила, что Венецианская комиссия готова дать экспертное заключение относительно принятого в первом чтении законопроекта о судоустройстве и статусе судей.

“Комиссия ждет от Украины проект на экспертизу, чтобы дать соответствующие рекомендации”, - сказала М.СТАВНИЙЧУК.