Глава облсовета: позиции Губского на Киевщине серьезно ослаблены

Новый председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ заявляет, что в новое большинство облсовета не вошел «ни один из депутатов, которых называют людьми ГУБСКОГО».

Об этом А.КАЧНЫЙ заявил в интервью LB.ua, отвечая на вопрос «Формирование нового большинства стало возможным благодаря договоренностям с Богданом ГУБСКИМ, который, как известно, имеет очень серьезное влияние на БЮТ в Киевской области?».

«Когда мы работали с депутатами от БЮТ по поводу формирования нового большинства, то по результатам этой работы ни один из депутатов, которых называют людьми ГУБСКОГО, не перешел на нашу сторону. Вот так», - заметил А.КАЧНЫЙ.

При этом на вопрос журналиста «То есть позиции Губского в области серьезно ослаблены?» новый глава облсовета сказал: «Безусловно».

При этом он уверен, что у него не будет никаких проблем в отношениях с главами сел и поселков, мэрами городов Киевской области, большинство из которых – представители БЮТ. «Глав сел избирают не по политическому признаку, но исходя из их авторитетности на данной территории, из их умения руководить. Если главы сел видят, что новая власть прилагает максимум усилий для того, чтоб их территории успешно развивались, никаких проблем с ними возникать не будет. Никаких», - сказал А.КАЧНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, по информации источников, 30 марта с. г. на сессии Киевского областного совета планировалось сменить руководство и создать так называемую “оппозицию”, которая будет сотрудничать с властью. По словам собеседника, схема заключалась в том, чтобы имитировать раскол во фракции БЮТ, которая имела большинство в Киевском облсовете, - 65 из 120 депутатских мандатов, после чего, благодаря голосам “раскольников”, избрать новое руководство совета, а на базе остатков фракции сформировать контролируемую оппозицию. “В результате, - подчеркнул собеседник агентства, - в Киевской области четко реализуется договоренность о будущем сотрудничестве между новым губернатором Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ и Б.ГУБСКИМ, который в течение всех последних лет контролирует фракцию БЮТ в облсовете”.

Б.ГУБСКИЙ назвал «дезинформацией» эту информацию. «Фракция БЮТ в Киевском областном совете находится в оппозиции к Партии регионов и ни на какие альянсы с действующей властью не пойдет. Мы выполняем официальное решение президиума партии и нашего лидера Юлии ТИМОШЕНКО», - добавил он.

В то время первый заместитель председателя Киевского облсовета А.КАЧНЫЙ 30 марта сообщил, что председатель облсовета Владимир МАЙБОЖЕНКО, а также два его заместителя Лариса ПИОТРОВИЧ и Олег КАЛЕНИК (все - фракция БЮТ) подали заявления о сложении полномочий.

Но в тот же день В.МАЙБОЖЕНКО, выполняя решение фракции БЮТ в облсовете, забрал свое заявление об отставке.

14 мая пресс-служба Киевской областной государственной администрации сообщила, что председателем Киевского областного совета избран Александр КАЧНЫЙ, его первым заместителем – Юрий ПАВЛОВ и заместителем – Виталий ЯЛОВЕНКО.