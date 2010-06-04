Тимошенко: Запад разменял Украину на интересы с Россией?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предостерегает западные демократические силы от двойных стандартов в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Сегодня довольно часто во время интервью мне задают вопрос: «А у вас не создалось впечатление, что Украину западный мир разменял на определенные геополитические интересы с Россией?». И этот вопрос звучит все более и более четко. Это значит, что такие сомнения есть и в Украине, и в мире. Я могу сказать, что мы, если уважаем свое независимое государство, если уважаем себя как игрока и участника всех геополитических процессов как минимум в нашем регионе мира – мы не можем вообще думать, что Украину где-то разменяли на какие-то геополитические программы с Россией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она высказала мнение, что Запад устал от неопределенности в Украине и надеялся, что новая власть сможет навести порядок в Украине и будет исповедовать демократические ценности.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что западное политическое сообщество имело такие надежды.

«Но сегодня для мирового демократического сообщества многое становится понятным. Я хочу еще раз обратиться к ним, я очень хорошо помню, когда еще не были подведены результаты выборов господина ЯНУКОВИЧА, уже некоторые западные лидеры и западные страны стали поздравлять его с победой на президентских выборах», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что когда после инаугурации В.ЯНУКОВИЧА началось создание неконституционным способом парламентской коалиции, западные лидеры ждали решения Конституционного Суда по этому вопросу и не обращали внимания на незаконность таких действий.

Также она напомнила, что после подписания украинско-российских соглашений о снижении цены на российский газ для Украины и продлении срока пребывания Черноморского флота в Севастополе Запад заявил, что это дело Украины и России.

«Я просто хочу всем западным лидерам, западным аналитикам напомнить, что для нас, политиков и рядовых граждан Украины, исповедание двойных стандартов демократической средой мира является просто непонятным и недопустимым. И пока будут исповедоваться двойные стандарты по отношению к главным ценностям демократических стран, пока ради поддержки отдельных авторитарных лидеров будут находиться смягченные модели эрозии демократии, я думаю, до тех пор мир будет иметь проблемы и с отсутствием демократии в отдельных странах, и с отсутствием свободы слова, и с терроризмом, и с другими вещами, которые несовместимы со стабильной жизнью мира», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что западные страны и все соседи Украины будут называть вещи своими именами и не будут исповедовать двойных стандартов к Украине, защищая свои национальные интересы.