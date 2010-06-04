Студента Срибного исключили из КПИ за разрушение памятника Ленину

Сегодня студента 5-го курса химико-технологического факультета Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Ивана СРИБНОГО, который проходит по делу о разрушении памятника Ленину в Киеве, исключили из вуза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

12 мая в КПИ поступило письмо из прокуратуры, в котором сообщалось о том, что И.СРИБНЫЙ принимал участие в повреждении памятника Ленину 30 июня 2009 года. Комиссия ректората почти единогласно проголосовала за его исключение с формулировкой: "за действия, которые не отвечают высокому званию студента".

Официальное исключение состоится в понедельник, 7 июня, когда решение комиссии подпишет ректор. “Примеряет ли Михаил ЗГУРОВСКИЙ на себя перчатки Ежова или пенсне Берии? Потому что может дойти до того, что из украинских учебных заведений будут исключать за украинский язык”, - отметили в ВО “Свобода”.

Как сообщалось, 28 мая 2010 года состоялось судебное заседание по делу в отношении Николая КОХАНИВСКОГО, Андрея ТАРАСЕНКО, Александра ЗАДОРОЖНОГО, Богдана ФРАНТА и И.СРИБНОГО, которые обвиняются в повреждении памятника Ленину на Бессарабский площади. Суд только принял дело к рассмотрению. 17 июня на 15 часов назначено первое судебное заседание.