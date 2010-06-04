В ПР будут искать тех, кто давит на людей Литвина

Партия регионов обещает дать официальный ответ в случае подтверждения информации о давлении со стороны партии на членов Народной партии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном агентству УНИАН.

“Если обнародованная информация о якобы давлении со стороны Партии регионов на членов Народной партии будет иметь соответствующее фактическое подтверждение, Партия регионов даст немедленный официальный ответ и примет все необходимые меры для прекращения каких-либо уставных нарушений, если они будут иметь место”, - отмечается в заявлении.

В Партии регионов также подчеркивают, что в заявлении Народной партии о давления не приведены конкретные примеры.

“К сожалению, наши партнеры не приводят ни одного конкретного факта, что делает невозможным исчерпывающий ответ по существу сделанного заявления», - отмечают в пресс-службе Партии регионов.

Пресс-служба также подчеркивает, что Партия регионов всегда с уважением относилась, относиться и в дальнейшем будет относиться к какой-либо политической силе, деятельность которой не противоречит законодательству Украины. “Народная партия не является исключением, тем более что речь идет о коллегах по парламентской коалиции», - отмечают в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, руководство Народной партии Украины 3 июня обнародовало заявление, в котором отмечается, что в последнее время приобретает массовый характер давление на их однопартийцев со стороны представителей партии власти на местах. “Цель этого давления очевидна и фактически не скрывается: заставить наших однопартийцев оставить ряды своей партии и перейти в Партию регионов”, - подчеркивается в заявлении.

По словам ее авторов, “аргументы к такому принуждению просты до примитивизма – увольнение с должностей или назначение на более высокие должности”.

“Нелишне отмечать, что такая практика неприемлема вообще и, в частности, в отношении партнеров, в значительной мере благодаря которым исполнительная власть и была добыта”, - отмечается в заявлении Народной партии, народные депутаты от которой являются членами парламентской коалиции, созданной вместе с ПР.

Народная партия ожидает адекватной реакции по ее позиции и надеется, что “подобная практика притеснений членов нашей партии получит соответствующую оценку со стороны руководства Партии регионов”.