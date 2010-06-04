Нардеп от БЮТ: идея Тимошенко делит фракцию на несколько лагерей

Народный депутат от БЮТ Игорь ВОРОТНЮК заявил, что не проходил процедуру перерегистрации фракции, считая юридически некорректным создавать новую фракцию вместо уже существующей, которая была создана в начале работы парламента VI созыва.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе И.ВОРОТНЮКА, он заявляет, что не собирается переходить в коалицию или покидать ряды фракции БЮТ.

«Абсолютно очевидна поспешность принятого решения, которое разделяет фракцию на несколько лагерей в такой ответственный политический момент. Ведь фракция Партии регионов не перерегистрируется во фракцию Партии регионов, а фракция НУ-НС не перерегистрируется во фракцию НУ-НС», – заявил И.ВОРОТНЮК.

«С политикой, которая процветает сегодня в блоке, и со многими необоснованными решениями, которые принимают во фракции, – не соглашаюсь. К сожалению, сейчас часть БЮТ начинает действовать с позиции сокрушительной критики и деструктива. Нам, в оппозиции, нужно не придумывать огрехи власти, не искать повод бросать в нее камни, а занимать ту позицию, с которой мы сможем работать на результат для страны, критика должна быть конструктивной», - объяснил депутат.

«Я поддерживаю взвешенную политику, ответственную позицию моих коллег, депутатов от БЮТ Валерия ПИСАРЕНКО, Владимира ПИЛИПЕНКО и Святослава ОЛИЙНЫКА. Надеюсь, что в ближайшее время такая же конструктивная точка зрения станет доминирующей во всей фракции БЮТ и остановит процесс перехода депутатов в состав коалиции», - резюмировал депутат.

По словам И.ВОРОТНЮКА, он будет “координировать свою деятельность с группой указанных депутатов с тем, чтобы к каждому вопросу, который рассматривается в парламенте, подходить не с точки зрения партийной целесообразности, а с позиции собственной ответственности как народного депутата”.