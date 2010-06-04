Тимошенко встретилась с одноклассниками (фото)

Юлия Тимошенко во время рабочей поездки в Днепропетровск встретилась с одноклассниками и учителями родной школы.

Об этом сообщается на персональном сайте лидера БЮТ.

"Мы очень обрадовались, когда узнали о возможности увидеться в этот раз и с Юлей в том числе. Откровенно говоря, мы сначала немного волновались, но уже с первых секунд встречи поняли – перед нами хорошо знакомая Юлия. Она ничуть не изменилась: такая же искренняя и откровенная", - рассказывала одна из одноклассниц Юлии Тимошенко на встрече.

Один из одноклассников Юлии Тимошенко признался: "Мы думали, будем обращаться "Юлия Владимировна", а тут Юля!".

Юлия Тимошенко от учителей получила в подарок альбом с фотокарточками, на которых изображен современный вид ее родной школы. "Благодаря вашему вмешательству, как вы и обещали, средства на ремонт школы были выделены, и сейчас хотим показать, как там все красиво выглядит", - отметил один из учителей.

На встрече также присутствовала и первая учительница экс-премьера Екатерина Сергеевна Клименко. "Юлия была отличницей, очень ответственной девочкой!", - подчеркнула она.

По словам Екатерины Клименко, Юля уже в начальных классах проявляла свои организаторские способности. "В нашей школе часто проходили практику студенты педагогического училища. Они проводили занятия в младших классах, в том числе в моем классе. Когда вели уроки студенты, я оставляла Юлию за главную и знала, - в классе будет порядок", - поделилась воспоминаниями учительница.

Екатерина Клименко также отметила, что за 53 года педагогического стажа имела двух лучших учениц, которые ей особенно запомнились: "Это Юлия и еще одна девочка Лариса".

Юлия Тимошенко пообщалась со своими одноклассниками и учителями и вспомнила школьные годы. "Это как будто возвращение в детство. Иногда хочется забыть все неурядицы, которые сегодня есть и в политике, и в жизни. Хочется просто вспомнить детство, когда все было очень хорошо, все было честно, красиво, тепло. Сегодня у меня был такой шанс это вспомнить", - отметила Юлия Тимошенко по завершении встречи.