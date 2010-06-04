Янукович обещает расследовать факты цензуры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности сотрудничать с журналистами, чтобы сделать невозможными любые проявления цензуры в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции на вопрос журналистки, которая задавала его в футболке с надписью «Стоп цензуре».

«То, что вы стоите в этой футболке, и то, что вы приглашаете меня быть вместе с вами, это уже говорит о том, что мы с вами единомышленники», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также считает, что этот факт является свидетельством того, что на журналистов никто не давит и не будет давить.

«Я хотел бы вместе с вами сотрудничать, вместе с вами искать пути искоренения притеснений свободы слова, если они есть», - заверил Президент журналистов.

Он сказал, что готов быть рядом и поддержать инициированное журналистами движение «Стоп цензуре».

В.ЯНУКОВИЧ также гарантировал, что в случае получения фактов проявлений цензуры он поручит соответствующим компетентным органам провести расследование этих фактов.

«Старт этой работы будет, как только я получу от вас информацию», - сказал Президент.

Перед этим, выступая со вступительным словом, В.ЯНУКОВИЧ сравнил Украину с домом, в котором должны быть чистые и прозрачные окна.

«А окна – это свобода слова и информация. И я хотел бы, чтобы эти окна всегда были чистыми и прозрачными, чтобы мы видели через эти окна весь мир, и нас также видел весь мир», - подчеркнул глава государства.