Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сделал плохой подарок Верховной Раде, внеся на ее рассмотрение проект закона «О принципах внутренней и внешней политики», пишет еженедельник «Комментарии:». Поскольку определение принципов внутренней и внешней политики по Конституции принадлежит именно к полномочиям парламента.

Как замечает издание, сам закон «О принципах внутренней и внешней политики» претендует на роль второй Конституции, поскольку, в соответствии с его текстом, «до приведения законодательства в соответствие с этим законом, законы и другие нормативно-правовые акты применяются в части, не противоречащей закону».

По мнению издания, по своему содержанию законопроект является адаптированным к форме законодательного акта вариантом предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА. Текст переполнен положениями, которые уже содержатся в Конституции и действующих законах, а также декларациями о намерениях в духе «чтобы все было хорошо».

Единственное нововведение, сформулированное не как красивое пожелание, а как норма прямого действия, - это принцип «соблюдения Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжении конструктивного сотрудничества с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес».

По мнению «Комментариев:», принятие закона было затеяно ради одного этого принципа. Это впечатление усиливается тем фактом, что поправки законодательства в связи с введением принципа внеблоковости делаются прямо здесь и сейчас. А именно: в Законе «Об основах национальной безопасности Украины», принятом в 2003 году при участии тогдашних депутатов-«регионалов», из числа «приоритетов национальных интересов» исключается интеграция Украины «в евроатлантическое пространство безопасности», а из «основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности» — приобретения членства в Организации Североатлантического договора.

В то же время, подчеркивают «Комментарии:» в законопроекте подчеркивается «продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО и другими военно-политическими блоками». По мнению издания, «другой» военно-политический блок - это, конечно, ОДКБ, созданная Россией и несколькими другими странами СНГ. Таким образом, если раньше украинские военные принимали участие в совместных учениях и миротворческих операциях с НАТО, то сейчас можно ожидать аналогичного сотрудничества с ОДКБ. А дальше, не исключает издания, наступит очередь и вступления в ОДКБ. Отказаться от принципа внеблоковости Президент сможет, сославшись на необходимость «коррекции принципов внутренней и внешней политики с учетом внутреннего и внешнего положения Украины». Как пишет еженедельник, для такого развития событий созданы все условия. Казалось бы, сейчас власть имеет практически абсолютную гарантию того, что на референдуме предложение о вступлении в НАТО было бы провалено, а предложение о внеблоковом статусе Украины - наоборот, поддержано большинством граждан, однако в законопроекте В.ЯНУКОВИЧА слово «референдум» не фигурирует вообще. Следовательно, если Президент не хочет сознательно выигрышного для него референдума, а вместо этого вносит дискуссионные положения прямо в закон, - это наводит на мысль о том, что он не хочет создавать прецедент, и желает оставить открытой простую дорогу для вступления в ОДКБ: не через референдум об отказе от внеблокового статуса и о вступлении в эту организацию (такой референдум власть полностью может проиграть), а через обычное голосование в парламенте