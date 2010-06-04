Тимошенко даст пресс-конференцию (обновлено)

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Сегодня в 14.00 состоится пресс-конференция лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО для центральных и региональных средств массовой информации. Как сообщает пресс-служба БЮТ, место проведения: Конференц-зал гостиницы «InterContinental» (ул. Большая Житомирская, 2а). Аккредитация журналистов по телефонам: 527-70-84, 067-656-52-40, 067-468-46-62, 067-230-17-05.

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