Против Януковича сегодня готовили теракт?

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявляет, что спецслужбы имели веские основания для усиления мер безопасности вокруг дворца «Украина», где глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ объявлял свое послание к украинскому народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛЕВОЧКИН сказал журналистам.

«Были усилены меры безопасности, но наши специальные службы имели на это веские основания», - подчеркнул он.

С.ЛЕВОЧКИН также отметил, что Президент Украины готовил свое послание к украинскому народу больше месяца в ежедневном режиме.

Глава Администрации Президента также выразил убеждение, что послание В.ЯНУКОВИЧА, объявленное по случаю 100 дней его деятельности, является «удачным и символическим, а сама церемония не была помпезной, но, в то же время, торжественной и скромной».

С.ЛЕВОЧКИН также проинформировал, что сегодня на мероприятии присутствовали бывшие Президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА. Не было Виктора ЮЩЕНКО, который сейчас, по данным С.ЛЕВОЧКИНА, находится за пределами Украины и не мог принять участие в сегодняшнем мероприятии.

По словам главы Администрации Президента, он также видел в зале много представителей оппозиционных фракций, которые заявляли о бойкоте выступления В.ЯНУКОВИЧА. «Хотя я могу сказать, я видел много депутатов от оппозиции сейчас в зале, которые, как мне показалось, внимательно слушали Президента», - отметил С.ЛЕВОЧКИН.