Литвина унизило напоминание о том, на что парламент не имеет права

Верховная Рада приняла решение работать сегодня в пленарном режиме до 15 часов без перерыва, а вечернее заседание не проводить.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 249 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием председатель ВР Владимир ЛИТВИН напомнил, что сегодня в 16 часов начнется собрание по случаю обращения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к народу.

По словам В.ЛИТВИНА, народные депутаты будут принимать участие в этом собрании, поєтому необходимо внести изменения в повестку дня работы парламента на сегодня.

Он напомнил, что «после 15 часов будут автобусы на площади Конституции, и народные депутаты и фракции, которые выразят желание принять участие в этом мероприятии, смогут добраться до дворца «Украина».

После голосования народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ (фракция НУ-НС) отметил, что законом о Регламенте ВР предусмотрено проведение в четверг утреннего и вечернего заседаний парламента. Он сказал, что в таком случае парламент не имеет права постановлением принимать решение, которое противоречит закону. «Мы на это не имеем права», - подчеркнул Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

На что В.ЛИТВИН ответил: «Не унижайте такими заявлениями Верховную Раду».