Азаров убеждает Европу, что оппозиции в эфире больше, чем власти

Освещение новостей в украинских СМИ не поддается никакому вмешательству со стороны правительства, заявляет премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом он сказал вчера во время встречи с делегацией Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Члены делегации Мониторингового комитета ПАСЕ выразили обеспокоенность заявлениями о проявлений цензуры в Украине. Премьер-министр подчеркнул, что освещение новостей в СМИ происходит на усмотрение редакций. Он обратил внимание на то, что иногда оппозиционным политикам предоставляется даже больше эфирного времени и газетных площадей, чем представителям власти.

«Все наши каналы постоянно предоставляют возможность выступлению для всех оппозиционеров. Вы бы приехали 27 апреля и посмотрели на наши СМИ, когда обсуждались харьковские договоры с Россией относительно Черноморского флота, и у вас бы определение «цензура» относительно украинских СМИ никогда бы не появилось», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, глава правительства заявил, что Кабинет министров положительно оценивает сотрудничество Украины и Мониторингового комитета ПАСЕ и всегда открыт к диалогу.

В свою очередь, содокладчик ПАСЕ Рената ВОЛЬВЕНД во время встречи подчеркнула, что рассчитывает на углубление сотрудничества с правительством Украины: «Я и моя коллега-содокладчик очень надеемся, что новое правительство, которое Вы возглавляете, начнет двигаться в этом направлении».

Н.АЗАРОВ заверил делегацию ПАСЕ в неизменности курса на евроинтеграцию. «Моя позиция чрезвычайно проста: если мы берем курс на европейскую интеграцию, то мы должны подтянуться экономически, а институционно взять те нормы, которые действуют в ЕС, и применять их в Украине», - сказал премьер.