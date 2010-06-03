У Литвина напоминают регионалам, благодаря кому они при власти

Руководство Народной партии заявляет, что в последнее время приобретает массовый характер давление на их однопартийцев со стороны представителей партии власти на местах.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Политисполкома Народной партии.

“Цель этого давления очевидна и фактически не скрывается: вынудить наших однопартийцев оставить ряды своей партии и перейти в Партию регионов”, - подчеркивается в заявлении.

По словам его авторов, “аргументы к такому принуждению просты до примитивизма – освобождение от должности или назначение на более высокие должности”.

“Не лишним является отмечать, что такая практика неприемлема вообще и, в частности, относительно партнеров, в значительной мере благодаря которым исполнительная власть и была добыта”, - отмечается в заявлении Народной партии, народные депутаты от которой являются членами парламентской коалиции, созданной вместе с ПР.

“Это противоречит и элементарным принципам демократии, о преданности которым неоднократно заявляли руководители партии власти”, - добавили “народники”.

Наконец, по их словам, возможность таким способом крепить свою политическую силу за счет другой является иллюзорной, абсолютно обманчивой и к настоящему позитиву никогда не приводит.

“Стремление местных князьков монополизировать не только административную, но и политическую власть контрпроизводительно, ведь путем запугивания загонять людей в какую-либо партии - в конечном счете, лишь будет вредить этой партии”, - подчеркивается в заявлении.

Народная партия ожидает адекватной реакции относительно ее позиции и надеется, что “подобная практика притеснений членов нашей партии получит соответствующую оценку со стороны руководства Партии регионов”.