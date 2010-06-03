У Ющенко призывают не мириться с «азиатскими стандартами»

“Наша Украина” призывает граждан открыто и принципиально противостоять всем попыткам ввести в Украине “азиатские стандарты внутренней жизни и геополитических перспектив развития”.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой “Нашей Украины”, “нынешнему режиму Виктора ЯНУКОВИЧА хватило 100 дней для полного принятия и начала воплощения в жизнь не только кремлевских подходов в сфере внешней или гуманитарной политики, но и введения полицейских стандартов в проведении внутренней политики”.

“Если в современной России власть уже отработала алгоритм укрощения несогласных с официальным политическим курсом, и жесткий разгон милицией митинга несогласных в Москве и Петербурге в защиту 31-й статьи российской Конституции (которая якобы гарантирует свободу мирных собраний) является наглядным этому подтверждением, то режим ЯНУКОВИЧА лишь учится реализовывать полицейские методы борьбы с несогласными политическими силами и общественными организациями.

При этом охранники режима очень быстро перешли от словесных рекомендаций оппозиционерам проводить свои митинги за городом до зачисток территории от оппозиционеров во Львове, а затем – и к циничному публичному покрытию убийств людей в отделениях милиции и избиений и арестов журналистов и активистов экологических организаций в Харькове”, - отмечают авторы заявления.

По их убеждению, “аргументы для оправдания им явно подбросили “российские братья по оружию”. Владимир ПУТИН на днях четко разъяснил представителям российской интеллигенции, что оппозиционеры в России могут митинговать, но так, чтобы их никто не слышал и не видел, и чтобы они никому не мешали. Эти же аргументы, но уже от украинских путинцев, услышали политические митингующие во Львове 27 мая и экологические пикетирующие в Харькове 2 июня”.

“Режим ЯНУКОВИЧА активно пытается вернуть Украину в зону несвободы, из которой стране удалось вырваться в конце 2004 г. с приходом к власти Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Многие наши граждане почему-то забывают, что стабильность и порядок, которые обещал ЯНУКОВИЧ, они купили вместе с притеснениями свобод и ущемлением прав людей – даже права дышать свежим воздухом в городском парке”, - говорится в заявлении.

“Наша Украина” отмечает: “Единственный способ вернуть себе право свободно дышать во всех пониманиях этого слова – это открыто, публично и принципиально противостоять всем попыткам воплотить в Украине чуждые нам азиатские стандарты внутренней жизни и геополитических перспектив развития страны”.