Иран переводит валютные резервы из евро в доллары

Центральный банк Ирана реализует новую экономическую стратегию, которая заключается в переводе иранских валютных резервов в размере 45 миллиардов евро в доллары и золото, сообщает в среду иранский телеканал ПрессТВ.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал, новая политика иранского центробанка возникла на фоне ухудшающейся экономической ситуации в Европе, а именно в Греции, которая стала катализатором европейского долгового кризиса, что вызвало резкое снижения курса единой европейской валюты на мировом рынке.

Между тем, ежедневное иранское издание "Джаме джам" со ссылкой на свои источники сообщило, что реализация новой экономической стратегии центробанка должна осуществляться в три этапа, первый из которых уже начался. Детали этой стратегии не уточняются.

Как сообщает телеканал, страны Персидского залива также приняли решение перевести свои валютные резервы из евро в доллары и золотые слитки.