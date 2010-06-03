В Тернополе открыли барельеф Славы Стецько

В Тернополе открыли барельеф в память одного из лидеров ОУН Ярославы Стецько.

Как передает корреспондент УНИАН, барельеф открыт в центре города на доме по улице Шевченко, 3, где расположен офис Конгресса украинских националистов, и где неоднократно бывала Я.Стецько как депутат Верховной Рады и председатель Провода КУН.

Рядом с домом уже открыт памятник ее супругу.

«Смыслом жизни Ярославы Стецько была преданность национальной идее. В парламенте она как-то сказала, что хотела бы дожить до того дня, когда в нашей Верховной Раде не будет ни одного коммуниста. Верю, что вскоре не только их, но и представителей антиукраинских сил не станет в стенах парламента», - отметил в своем выступлении один из основателей барельефа, народный депутат Иван СТОЙКО.

Он также сообщил, что народные депутаты от национал-демократических сил планируют на всеукраинском уровне инициировать присвоение Я.Стецько звания Героя Украины.

Справка УНИАН. Ярослава Стецько (Анна Музыка) родилась 14 мая 1920 года в селе Романовка Тернопольской области. Умерла 12 марта 2003 года.

В 1943 году за деятельность в ОУН заключена в тюрьму немцами во Львове.

В 1944-1991 годы находилась за границей, где вместе с супругом Ярославом Стецько вела общественную деятельность, направленную на освобождение Украины от советской власти.

Соорганизатор Красного Креста УПА, женской сети и юношества ОУН.

С 1968 – руководитель сектора внешней политики Провода ОУН.

Была членом ЦК антибольшевистского блока народов (АБН), президентом АБН, главным редактором ABN-Correspondence (с 1948), ежеквартальника «Ukrainian Review» и разных изданий АБН, организатором конференций АБН и участником международных антикоммунистических конгрессов, соорганизатором Европейского совета свободы.

После обретения Украиной независимости вернулась на родину.

Возглавляла Конгресс украинских националистов по 1992 год.

До 2001 года – председатель провода ОУН(б).