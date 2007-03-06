Советник Ющенко: лучше президент Янукович, чем парламентская республика

Советник Президента Украины Ярослав Лесюк считает, что Украина выйдет из кризиса только при условии сильной президентской власти. Такое мнение он выразил сегодня во время встречи с журналистами во Львове. «Представьте себе в страшном сне, что Президент Украины с большими полномочиями – это Янукович. Я скажу, что это будет лучше для Украины, чем такая парламентская республика», – цитирует Ярослава Лесюка ЗИК .

«Я скажу свое мнение, но не как чиновник, президентская республика – просто императив современного состояния Украины. Сохранение Украины как государства не возможно при переходе к мечте коммунистов и Мороза – парламентской республике. Для прорыва нужна совсем другая власть, совсем другое соотношение между ветвями власти. При парламентской республике Украина не выйдет из той ситуации, в которой находится, ибо это невозможно», – отмечает господин Лесюк.

По его словам, власть для Украины – это жесткая президентская республика. «Парламентская республика, тем более, когда в парламенте большой процент олигархов, миллионеров и тому подобное – это безответственность. Президент рано или поздно ответит, парламент ни за что не отвечает».

Ярослав Лесюк во время пресс-конференции во Львове также заявил, что "русский язык не станет вторым государственным в Украине, поскольку этого не может быть и не будет", - сообщает ИА REGNUM . По словам Лесюка, для того, чтобы сделать русский язык вторым государственным в Украине, нынешнее парламентское большинство должно набрать более 300 голосов (из 450 депутатов украинского парламента), ведь речь об изменениях к Конституции Украины. "Учитывая подписанное недавно соглашение между "Нашей Украиной" и Блоком Юлии Тимошенко - нет возможности получить в парламенте такое большинство для принятия этого решения", - заявил он. Советник президента Украины уверен, что "вопрос языка - это вопрос существования независимого государства Украина, а государственный статус русского языка не соответствует вектору развития украинского государства".

Ярослав Лесюк также уверен, что украинцам много чему можно научиться у россиян. "Наше "верю в Украину" пока не звучит так убедительно, как их "верю в Россию". Это вопрос ментальности", - резюмировал он.