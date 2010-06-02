У Азарова еще не потеряли надежды получить кредит от МВФ

Правительство Украины продолжает предпринимать меры для увеличения доходной части государственного бюджета, что позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

При этом он отметил, что, в частности, увеличению доходной части будет способствовать новый закон о проведении госзакупок, принятый Верховной Радой 1 июня т.г.

По словам С.ТИГИПКО, работа над меморандумом по сотрудничеству с МВФ по новой программе продолжается. «Мы должны убедить МВФ в доходной части (госбюджета – УНИАН)», – сказал он.

Также С.ТИГИПКО сообщил, что сейчас проводится детальное изучение финансовой ситуации в НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 21 мая заявил, что Украина выполнила все условия для продолжения сотрудничества с МВФ, которые можно было выполнить на этапе подписания новой программы. По его словам, согласно требованиям МВФ, принят закон о повышении акцизов, утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» с дефицитом немногим более 6 млрд. грн. и главное – принят бюджет с дефицитом 5,3%.

Также он заявил, что заверил МВФ в том, что правительство должно и будет выполнять законы о госбюджете и по итогам 2010 года дефицит бюджета составит 5,3% ВВП.

Ранее Украина планировала получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ уже в июне.