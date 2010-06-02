Эксперт увидел, что власть пошла на нардепов «бульдозерной атакой»

В Верховной Раде продолжается миграция в правящую коалицию. Переход депутатов с оппозиционных на провластные круги обозреватели объясняют давлением. В свою очередь сами депутаты не верят в способность Юлии Тимошенко сплотить оппозиционеров.

Коалиция фракций большинства в Верховной Раде достигла количества в 250 депутатов в результате вступления в ее ряды трех депутатов от БЮТ. Но к концу дня один из них снова вышел из коалиции. В целом к большинству отошло 18 депутатов от БЮТ и еще 8 - от НУ-НС. Избранный в парламент по спискам БЮТ Валентин Зубов, который ранее написал заявление о вступлении в большинство, заявил, что его примеру последуют еще около 50 его коллег. Все они, мол, считаются представителями бизнеса или тем или иным образом зависимы от власти.

Профессор политологии Алексей Гарань главной причиной этих процессов назвал "бульдозерную атаку" на депутатов со стороны власти и "сознательных действий, направленных на раскол оппозиции". Эксперт отказался прогнозировать последующее развитие событий в условиях, когда "правила игры диктуются не законами, Конституцией и регламентом, а аппетитами Партии регионов". Он напомнил, что большинство аналитиков до вступления Виктора Януковича в должность президента не ожидало такого развития событий, поскольку те ожидания строились на анализе возможностей, которые оставляет правовое поле.

В свою очередь депутат от фракции НУНС Юрий Ключковский также отказался от прогнозов. Он признал, что парламентская оппозиция расколота и отверг возможность ее объединения "под флагом Юлии Тимошенко".

Немецкая волна