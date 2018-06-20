Джеймс Шерр: Янукович просчитался, не поняв реальных намерений России

С поражающей наивностью Янукович предположил: если Украина даст России все, о чем та может разумно попросить, давление прекратится. Вместо этого, российское давление лишь усилилось... С момента своей инаугурации 25 февраля президент Украины Виктор Янукович быстро сменил направление внешней политики страны на пророссийское. Он раскритиковал присвоение его предшественником Виктором Ющенко звания Героя Украины лидеру националистического движения ХХ века Степану Бандере. Он подписал Харьковские соглашения, позволив российскому Черноморскому флоту остаться в Севастополе по меньшей мере до 2042 года. Янукович также формально отрекся отпланов страны относительно вступления в НАТО. Кроме того, считается, что в стадии доработки находятся другие крупные соглашения об объединении энергетической, авиационной и других промышленных отраслей двух стран.

Запад же, который устал от хромого продвижения Украины к демократии, такая сногсшибательная скорость захватила врасплох.

Председатель Российской и евразийской программы лондонского института «Чатем Хаус» Джеймс Шерр является одним из ключевых западных экспертов по Украине и России. В своем интервью он заявил, что Запад слишком бюрократичен и разрозненный, чтобы быстро отреагировать на сближение Украины и России. Он объясняет, в чем просчитался Янукович со своими уступками России. Вот цитаты из его интервью Kyiv Post от 30 мая 2010 года.

ПАРТИЯ ЛИТВИНА - ПАРТИЯ-ГЕРМАФРОДИТ, КОТОРАЯ ДИСКРЕТНО ПОДДЕРЖИВАЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ РОССИИ Вас удивила скорость и масштабы сближения Януковича с Россией во внешней политике? Как только 9 марта был принят закон [в котором говорилось, что коалиция может формироваться не только фракциями, но и отдельным депутатами], стал понятен «тип изменений», которые ожидали Украину. Мнение, которое я выражал раньше, – «Янукович не сможет воспользоваться своей властью, если он ею не поделится» – уже не отвечает действительности. Многие из нас также допускали, что Виктор Янукович вернется к умеренной многовекторной политике прежнего президента Леонида Кучмы. Мы ожидали, что он откажется от наиболее противоречивых направлений политики своего предшественника Виктора Ющенко, но не более того. Однако после 9 марта коалиция «болота» стала возможной, а силы, которые, как мы считали, начали вымирать, вернулись в центр политической арены.

Вы имеете в виду коммунистов?

Особенно коммунистов. Партия Литвина является партией-гермафродитом, которая дискретно поддерживает геополитические планы России. Но скорость, с которой Янукович консолидировал вертикаль власти, была неожиданной, даже поражающей. И я не думаю что имело бы значение, с каким отрывом он бы победил, в 3 или 0,3%. Он решительно настроен консолидировать свою власть в максимально полном объеме и как можно быстрее, пока кто-то другой не осмелился ее оспорить.

ЯНУКОВИЧ НАИВНО ПРЕДПОЛОЖИЛ: ЕСЛИ УКРАИНА ДАСТ РОССИИ ВСЕ, О ЧЕМ ТА МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ, ДАВЛЕНИЕ ПРЕКРАТИТСЯ Насколько далеко, по вашему мнению, Янукович заведет Украину в орбиту России? Какими будут последствия? Своими первыми шагами – одними лишь Харьковскими соглашениями – Янукович полностью развернул направление развития Украины, начиная с 1991 года. Не Ющенко определял, что Черноморский флот должен уйти в 2017 году. Это сделал Кучма. Многовекторная политика Кучмы имела целью углубить дружеские отношения с Россией на прагматичной основе и шаг за шагом привести Украину в евроатлантическую систему. В Министерстве обороны в руководящем составе вооруженных сил властвовали настроения, что Украина должна стать интегрированной в НАТО, насколько это будет возможно, на грани членства. Все это было до Ющенко. Три украинских президента, включая Ющенко (который после всего сформировал коалицию с Януковичем, а затем пытался повторить это, и который так и не разобрался со своими оппонентами через прокуратуру!) пытались руководить страной из центра. Янукович ломает этот шаблон как изнутри, так и в геополитическом отношении. И он делает это не из-за непреодолимого давления со стороны России, и не потому, что он является креатурой российских интересов. Он делает это для того, чтобы зацементировать свою власть в Украине, что также означает власть для финансовых и политических интересов, которые поддерживают Партию регионов. За последние пять лет украинское гражданское общество испытало два тяжелых удара: первый – благодаря беспорядку и разочарованию эрой Ющенко–Тимошенко; второй – из-за финансового кризиса, который стоил Украине 15 процентов ее ВВП за один год.

Однако в геополитическом отношении, по моему мнению, Янукович просчитался. С поражающей наивностью он допустил, что если Украина даст России все, о чем та может разумно попросить, давление прекратится. Вместо этого, российское давление лишь усилилось. Мы видим это на примере предложения о слиянии Нафтогаза и Газпрому. Мы видим это на примере требований о получении все больших и больших активов в украинской энергетической системе и давлении на транзитную систему. Дошло до того, что даже бизнесмены, которые поддерживают Партию регионов, от которых зависит сам Янукович, чувствуют себя ущемленными.

ЯНКУКОВИЧ НЕ ДОБИЛСЯ ОТ РОССИИ НИ ОДНОЙ «УСЛУГИ ЗА УСЛУГУ»

...Но Янукович уже разыграл свои важнейшие карты. Во-первых, он пошел на уступки даже относительно Черноморского флота. Во-вторых, он не добился ни одной «услуги за услугу», которые пытался получить в отношении энергоносителей (включая отказ от трубопровода “Южный поток” и гарантий минимального объема транзитных поставок российского газа через украинский трубопровод в Европу).

В-третьих, он увеличил оппозицию внутри страны, оттолкнув от себя не только наиболее преданных сторонников Юлии Тимошенко, но и тех, кто, как Балога [прежний глава администрации Ющенко], изо всех сил пытались сформировать с ним центристскую коалицию, которую он бесцеремонно отбросил.

И в-четвертых, заверив Брюссель, что его высшим приоритетом является вступление в Европейский Союз, он даже из вежливости не проконсультировался с ЕС перед тем, как заключить эти чрезвычайные соглашения. Потому когда у него возникнут проблемы с Россией, кого он будет мобилизовать? Кто поддержит его? Возможно, никто, поскольку он отказал им всем, и они пошли прочь.

Подход к этим соглашениям был импровизированным, все делалось с поражающей некомпетентностью, воинственностью и спешкой. В том числе произошло внезапное геополитическое изменение: чрезвычайно резкое прекращение сотрудничества разведки с НАТО, фактическая (даже если она пока еще и не признается) остановка реформы оборонной отрасли, возвращение старой гвардии в Министерство обороны, руководящего состава и СБУ, предоставление картбланша российским разведывательным службам и, что поражает больше всего, сохранение всех недостатков соглашения относительно Черноморского флота 1997 года, которое теперь продлили до 2042-го. Это – поразительно циничная цена за то, что может стать лишь краткосрочный рост экономической деятельности и внутренней популярности.

ВЛАСТЬ ЗАБЫВАЕТ, ЧТО НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ РОССИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ Похоже, Запад, в частности Брюссель и Вашингтон, закрывают глаза на многие события в Украине. Они повернулись спиной к Украине или считают последние события в Украине позитивными тенденциями? Наивность Януковича и его партнеров в том, что они забывают, что независимость Украины является для России исторической ошибкой. Пока Россия будет чувствовать, что карты в ее руках – а именно так сейчас и происходит – она не ослабит свое давление, аж пока не почувствует, что добилась успеха в превращении независимости Украины в сугубо декоративную. Москва добивается полного контроля над энергетическим сектором Украины и запрещения кому-либо разрабатывать новые источники энергии. Она добивается интеграции украинских оборонных и разведывательных структур в российские. Она также добивается ничем не ограниченной и не затрудненной деятельности российского капитала внутри Украины. Если она всего этого добьется, то о какой независимости будет идти речь?

СТРАННО, НО ВЛАСТЬ ВСЕ ЕЩЕ ОЖИДАЕТ, ЧТО ЕС ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ...Во-первых, необходимо понять, что отсутствие реакции со стороны Запада является отображением значительного шока. Эксперты, наверное, поняли, что означали закон о коалиции от 9 марта и та же новая коалиция. Однако бюрократы и те, кто принимает решение в ЕС, НАТО и США усваивают информацию намного медленнее, они едва начинают приспосабливаться к тому факту, что события развиваются не так, как они ожидали. Потому подходящим является вопрос, какой будет реакция Запада через шесть месяцев после того, как будет дана надлежащая оценка. Даже сегодня ЕС не закрывает глаза на то, что когда дело дошло до газа, Янукович поставил их перед фактом. Однако по каким-то причудливым причинам новая власть все еще ожидает, что ЕС предоставит им финансирование для модернизации украинской газотранспортной системы.

Конечно, поколение западных лидеров, которое возникло после Холодной войны, уже исчезло. Новое поколение имеет одновременно более широкую и намного более узкую сферу интересов. Украина, Восточная и Центральная Европа, Черное и Каспийское море уже не находятся в центре внимания, как это было до событий 11 сентября. И уже точно не в Соединенных Штатах! Тогда стоит спросить: имеет ли ЕС в целом виденье себя самого вне восстановления после финансового кризиса и решения проблемы Греции?

Потому, как мне ни досадно, Украина исчезла из поля внимания. И россияне знают об этом лучше других.

Они пришли к циничному, однако вполне рациональному выводу, что должны воспользоваться моментом, чтобы захватить все, что можно. И не потому, что они уверены в себе. Напротив. Они знают, что невзирая на умеренное восстановления после финансового кризиса, их проблемы, что лежат в основе, являются очень серьезными. Они не представляют, как взяться за собственный план модернизации, достичь уровня производительности, приспособленности и инноваций стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), а разнообразные беспорядки на Северном Кавказе – это все равно что иметь немного Афганистана на своем заднем дворе. Разве не ирония - совпадение двух моментов: то, как Янукович – по внутренним причинам, и «Московский тандем» – по геополитическим, пытаются захватить как можно больше власти, пока не закрылось окно возможности.

Есть ли какие-то инструменты, благодаря которым Запад и оппозиция в Украине могли бы изменить этот крен Украины в сторону России? Давайте будем реалистами. В ближайшей перспективе – очень мало или никаких. Западу необходимо четко осознать, каким именно будет его месидж для новой украинской власти. Украина – суверенное государство. Она имеет право ослабить сотрудничество с нами или даже прекратить его, с консультациями или без них. Мы не должны стучать кулаком по столу, угрожать, поучать, скулить или жаловаться.

Но Украине нужно понять, что у нас также есть заинтересованность, не говоря уже о принципах.

Также украинская власть должна работать над своими экономическими приоритетами и докладывать людям об этом, так и ЕС должен отвечать перед европейскими налогоплательщиками, которые имеют все права требовать информацию о том, кто получает их деньги и зачем. ЕС не обязан финансировать украинскую неэффективность и некомпетентность в экономике, не говоря уже об энергетическом секторе, где произошел полный откат от стандартов и принципов Энергетического содружества.

И разумеется, мы не обязаны субсидировать Россию и ее энергетическую политику. НАТО присутствовало в Украине, поскольку три президента решили, что это способствует национальным интересам Украины. Они также сделали вывод, что без НАТО невозможно осуществить реформу в отрасли обороны в стране. Если у новой власти другая точка зрения, то это их право, и если они хотят, чтобы мы ушли или уменьшили наше присутствие, нам следует это сделать. Но если они будут на нас давить и сделают так, чтобы мы чувствовали себя незваными гостями, то мы должны взять инициативу в свои руки и уйти до того, как нас попросят это сделать. Украина имеет право выбирать, и мы должны уважать это право. Потом Украине придется распутывать последствия своего выбора и жить с этим.

В среднесрочной перспективе, я думаю, новая власть будет жалеть о выборе, который делает сегодня. Но с этой точки зрения, надеюсь, запад будет воспринимать Украину серьезнее, чем сегодня, и сможет провести более серьезную дискуссию, чем та, что происходит в настоящее время. Я также надеюсь, что до той поры мы наконец сможем предложить Украине реальную перспективу интеграции и условия, на которых ее можно осуществить.

МОСКВА ПОЛУЧИТ ПОВОД ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ Если оппозиция придет к власти, то следует ли ей тогда денонсировать соглашение относительно Черноморского флота России? А разве это проблема? У оппозиции будут четкие юридические основания для того, чтобы денонсировать соглашение. Но это не является проблемой, по крайней мере той, которой Украина обеспокоена. Но, что касается Москвы, то это будет большой проблемой и на практике поводом для объявления войны. Достаточно дорогим поводом для объявления войны, поскольку через пять лет то, что российская экономика инвестирует в Крым, будет намного больше, чем сейчас. Можно вздрогнуть, если подумать, что может произойти. Не было ли бы уместным для оппозиции, воспользовавшись советами посторонних экспертов, поразмышлять над тем, как в эти новые досадные и абсолютно невыгодные соглашения можно внести поправки, чтобы обеспечить соблюдение Черноморским флотом России практики нормального международного базирования в иностранной стране; о том как ограничить и контролировать присутствие разведки России; о том как сделать, чтобы экономические интересы России были прозрачными и регулируемыми, как вынудить платить налоги должным образом, как гарантировать, что никакая деятельность России не выходит за пределы обоснованной национальной самообороны? Эти изменения будут не только в интересах Украины, а также в интересах Европы, и если ЕС и НАТО хотят избежать напряжения, не говоря уже о конфликте, они должны способствовать такому процессу и взять в нем участие как можно быстрее.

ЯНУКОВИЧ РАЗДЕЛЯЕТ СТРАНУ ЕЩЕ БОЛЬШЕ Вы говорите о возможности гражданского конфликта в Украине? Не сколько из-за Черноморского флота, сколько из-за того, что Янукович, управляя разделенной страной, разделяет ее еще больше. Украинцы не привыкли к такому. Представьте себе такой сценарий через год, когда раздражение будет еще большим, чем сейчас. Группа музыкантов заходит в бар во Львове и начинает петь репертуар “Любе” (российская группа, которая поет военные песни) на русском. Их просят прекратить, но они не соглашаются. Это влечет драку, к которой присоединяются все больше людей. Думаете местная милиция поддержит местных жителей? Что делает МВД при новой власти? Я не люблю этот вопрос, но его нужно задать. Я не люблю задавать другой вопрос: как долго мы сможем говорить, что украинцы являются сдержанными людьми, не считаются с тем, как власть руководит и не выступают публично с критикой, оставляя свои опасения и реакции при себе?

НАТО В ОБРАЗЕ ВРАГА ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ РОССИЙСКИЙ РЕЖИМ И как вы думаете, когда это прекратится? Думаете, власть руководствуется национальными интересами или собственными целями? Нам не следует забывать об исторических корнях. В Советском Союзе безопасность значила, во-первых и в первую очередь, безопасность режима. Янукович является частью этой традиции. Для него геополитика – это пристройка, которая служит процессу создания режима и его сохранения. Из-за этого, думаю, он так и действует.

Конечно, Россия очень разная. Это чрезвычайно важный геополитический игрок. Почему российская военная доктрина определяет НАТО как главного врага безопасности России, когда каждый пассажир в московском метро знает, что главный враг совсем другой? Потому что НАТО как враг помогает поддерживать режим и утверждать такую модель. Почему Россия так хочет продемонстрировать, что независимость Украины – это историческая ошибка и проект ее интеграции в Запад завершен? Это чтобы еще раз подтвердить законность режима и то, как он определяет российскую идентичность.

То, что произошло благодаря Януковичу, возродило жизнеспособность московского тандема, невзирая на то, какая конфигурация сил возникнет в 2012. Я опасаюсь, что последние события в Украине будут очень плохими для тех в России, кто знает или чувствует, что неоимперская парадигма препятствует превращению России в современную и достойную страну.

ЕСЛИ ОППОЗИЦИЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ФУНКЦИЮ, ОНА ВОССТАНОВИТСЯ Считаете ли вы, что сейчас Украина проходит точку невозвращения в своем приближении к Москве? В буквальном понимании, Украина уже достигла точки невозвращения. Уже невозможно просто переделать то, что было сделано. Выборы в феврале и харьковские соглашения изменили все настолько сильно, что страна никогда не сможет просто вернуться и пройти через те же двери, откуда она пришла.

Эти изъяны станут явными, а противоречия усилятся. К тому времени новый путь и новые двери возникнут, и также будут новые лидеры. Но мы не видим их сегодня.

Мы можем и должны вовлечь новую власть в любой открытый диалог с нами, чтобы они обратили внимание на подтекст и последствия своих действий...

Если оппозиция будет выполнять свою функцию, она себя восстановит. Пока она не поймет, что пошло не так между 2005-м и 2010 годом, она не сможет возобновиться.

ЧЕМ БОЛЬШЕ УКРАИНЦЫ БУДУТ УЗНАВАТЬ О РОССИИ, ТЕМ БОЛЬШЕ БУДУТ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТО НЕЗДОРОВАЯ МОДЕЛЬ ...Я уверен в одном. Чем больше украинцы будут узнавать о России, тем больше будут понимать, что это нездоровая модель для Украины... Во времена Путина Россия стала местом, где каждое достаточно влиятельное лицо может захватить собственность и активы, которые принадлежат другим. Если вы хотите чего-то и вы достаточно влиятелен, берите это!

Из-за этой модели миллионы россиян убежали из страны... Приемлема ли эта модель для Украины? Сомневаюсь. Думаю, Янукович также сомневается в этом. Следовательно, вместо того, чтобы рассуждать относительно точки невозвращения, нам нужно подумать, что Запад может предложить Украине, если ее власть окажется в глухом углу. А они там окажутся. Тогда вопрос будет заключаться в том, будет ли оппозиции что сказать?

Kyiv Post