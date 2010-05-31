Нардепы Луценко уже начали отдавать деньги за погром в зале ВР

Депутатская группа «Народная самооборона» возместила часть ущерба, нанесенного Верховной Раде Украины во время событий 27 апреля, когда было ратифицировано украинско-российское соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня на брифинге.

«Сегодня было сказано, что возместили средства за микрофон и плюс 10 тыс. грн. за «гнезда», которые были залиты клеем, и плюс дальше сказали, что компенсируют за повреждение мебели», - сказал В.ЛИТВИН.

Также он сообщил, что направил письма руководителям фракций «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ, «которые организовали соответствующие акции с тем, чтобы они между собой договорились и солидарно определились в пропорциональном отношении, кто какую сумму будет платить».

В.ЛИТВИН напомнил, что 27 апреля во время беспорядков в сессионном зале Верховной Раде был нанесен ущерб на сумму 1 млн. грн., и эти средства не должны возмещаться за счет государственного бюджета.

Спикер сообщил, что планируется еще одна встреча руководства Верховной Рады и парламентских фракций относительно решения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер В.ЛИТВИН, бросали яйца.

В.ЛИТВИН заявлял, что Аппарат ВР предоставил документ, согласно которому размер ущерба, нанесенного помещениям парламента во время событий 27 апреля, составил более 1 млн. грн. По словам спикера, в частности, на восстановление технического оборудования сессионного зала нужно около 98 тыс. грн., а на восстановление пола, покрытия и мебели - 912 тыс. грн.

27 мая в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» сообщили, что депутаты от НС оплатили парламенту 12 тыс. 292 грн., отметив, что такую сумму ущерба указал им Аппарат ВР.

Сегодня на заседании Согласительного совета председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что в НУ-НС считают, что все парламентские фракции должны возместить Верховной Раде ущерб, нанесенный депутатами во время событий 27 апреля. Он сообщил, что фракция НУ-НС получила письмо с требованием возместить ущерб, нанесенный Верховной Раде 27 апреля, в размере около 1 млн. грн.