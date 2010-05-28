Газпром и Нафтогаз таки собираются объединиться: первый шаг обсудили

Совместное предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных началах.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам сегодняшней рабочей встречи в Москве председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с проработкой предложения об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Стороны согласились, что этот процесс может быть поэтапным.

«Первым шагом может стать создание совместного предприятия двух компаний на паритетных началах - 50 на 50. Сейчас необходимо определиться с перечнем активов, которые могли бы быть внесены в совместное предприятие каждой из сторон», - отметил по итогам встречи А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2010 года в Сочи председателем Правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ было высказано предложение об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».