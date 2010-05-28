Эксперт назвал главную проблему оппозиции

Появление новых лиц, обновление должно коснуться как партии власти, так и оппозиции. В противном случае усилятся альтернативные проекты. С таким прогнозом выступил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК, комментируя информацию о возможных кадровых чистках в партиях оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в Центре исследований проблем гражданского общества.

По словам В.КУЛИКА, «избиратель устал от деструктивной политической дискуссии и хочет увидеть обновление элит. В случае, если партия власти и оппозиция не продемонстрируют такого обновления - будут усиливаться протестные настроения общества и наблюдаться перетекание избирателя от традиционных партий к альтернативным проектам. Это значит, что и ПР и БЮТ должны будут выдвинуть на первый план новых, способных к поиску компромисса спикеров». При этом, считает эксперт, «личный профессиональный уровень и персональная харизма должны превалировать над деструктивным началом». По мнению В.КУЛИКА, такими политиками могут быть экономисты-профессионалы как Ирина АКИМОВА, Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, Сергей СОБОЛЕВ и др.

По мнению В.КУЛИКА, неготовность к конструктивной дискуссии является главной проблемой для оппозиционных фракций. «Мне сложно понять, почему БЮТ никак не может отойти от «майданной» риторики. Им сейчас необходимо не деструктивом заниматься, а демонстрировать свой высокий потенциал, стимулируя таких как КОРОЛЕВСКАЯ, ШЕВЧЕНКО, НЕМЫРЯ к профессиональной дискуссии со своими оппонентами из партии власти. Лишь в таком противостоянии оппозиция может рассчитывать на возвращение себе стратегической инициативы в политической коммуникации», - сказал эксперт.

«Если они так и не смогут выйти на этот уровень, то стоит ожидать очередного усиления т.н. альтернативных политических проектов. Может, это и будет лучшим выходом для украинского политикума», - сказал В.КУЛИК.