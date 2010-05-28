Тимошенко поехала в Сумы
10:50, 28 мая 2010Политика
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Политик даст пресс-конференцию
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 28 мая, находится с рабочим визитом в Сумской области.
Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, программой визита предусмотрена ее встреча с активом БЮТ и ВО "Батькивщина" в Сумской области. Также запланировано участие Ю.ТИМОШЕНКО в заседании круглого стола с представителями Комитета защиты Украины в Сумской области - представителями партий и общественных организаций.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО даст пресс-конференцию для представителей региональных средств массовой информации.
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