Тимошенко поехала в Сумы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 28 мая, находится с рабочим визитом в Сумской области.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, программой визита предусмотрена ее встреча с активом БЮТ и ВО "Батькивщина" в Сумской области. Также запланировано участие Ю.ТИМОШЕНКО в заседании круглого стола с представителями Комитета защиты Украины в Сумской области - представителями партий и общественных организаций.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО даст пресс-конференцию для представителей региональных средств массовой информации.