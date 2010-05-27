Яценюк не удивится, если местные выборы власть отменит вообще

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за полную деполитизацию местных органов власти в связи с предстоящими выборами в местные советы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Днепропетровске.

«Депутат местного совета не должен быть политиком, он должен заниматься конкретными проблемами населения на территории, где он избран», - отметил народный депутат.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, для того чтобы выборы для местных советов состоялись нынешней осенью, необходимо в обязательном порядке завершить процесс внесения изменений в Конституцию Украины.

По словам лидера партии «Фронт перемен», также необходимо внести изменения в законодательство о местных выборах.

«Чтобы на следующих выборах не получилось так, что 30% депутатов местных советов не имели никакого отношения к территориям, на которых они будут депутатами. К сожалению, такое существует сейчас», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, для проведения выборов в местные советы также следует внести изменения в закон о государственном бюджете на 2010 год, а после этого определить дату выборов. А.ЯЦЕНЮК заявил, что его не удивит, если при нынешней «демократической» власти выборы в местные советы вообще отменят.