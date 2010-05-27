Янукович: Украина не может существовать без НАТО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина не может существовать без НАТО и обязана сотрудничать с Альянсом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам во Львове.

Он проинформировал, что сейчас продолжается подготовка нового законопроекта о принципах внутренней и внешней политики Украины, который, по словам главы государства, будет соответствовать настроениям большинства граждан Украины.

“Мы будем проводить политику такую, которая удовлетворяет украинский народ”, - подчеркнул Президент.

Говоря о вопросе вступления Украины в НАТО, В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что “сегодня это нереально для нашей страны, потому что мы, согласно критериям вступления в НАТО, должны иметь поддержку большинства населения Украины”.

“Это хорошо понимают и в НАТО. Поэтому сегодня, что касается отношений с НАТО, мы видим их партнерскими, и без этого Украина сегодня также не может быть, потому что Украина является большим государством, и сотрудничать с таким блоком, каковым на сегодня является НАТО, - мы обязаны”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, на ХІ Межведомственном совещании по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в области внешних отношений министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что Украина будет продолжать развивать отношения с НАТО, но вопрос о членстве в этой организации снимается с повестки дня.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что идея членства Украины в Альянсе не пользуется поддержкой большинства украинцев и деструктивно влияет на эффективность внешней политики Украины. Учитывая это, сказал К.ГРИЩЕНКО, Украина будет продолжать развивать свои отношения с Альянсом, но вопрос о членстве пока снимается с повестки дня. По словам министра, именно такой подход больше всего соответствует современному состоянию дел.