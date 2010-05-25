Табачник наконец сформулировал свою первоочередную задачу

Школьный курс зарубежной литературы будет переименован в мировую литературу. Об этом во время прямой линии в "Комсомольская правда в Украине" сообщил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК.

"Хочу отойти от термина "зарубежная литература" и вернуться к термину "мировая литература", где русская литература будет занимать самый большой объем - три четверти учебного процесса", - цитируют Д.ТАБАЧНИКА «Подробности».

По словам министра, переименование курса в мировую литературу будет абсолютно естественным и нормальным процессом.

"Если говорить откровенно, то переименование русской литературы в зарубежную ставило какой-то барьер. Возвращение русской литературы на языке оригинала - первоочередная задача министерства", - сказал украинский министр.