Тимошенко сегодня - в Полтаве

11:25, 25 мая 2010
Политика
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Лидер БЮТ даст пресс-конференцию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с рабочей поездкой в Полтаве.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, программой запланирована встреча Ю.ТИМОШЕНКО с представителями оппозиционных партий и движений Полтавской области, а также пресс-конференция для региональных средств массовой информации.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью местной телерадиокомпании "Мисто".

 

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