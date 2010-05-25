Тимошенко сегодня - в Полтаве
11:25, 25 мая 2010Политика
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Лидер БЮТ даст пресс-конференцию
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня находится с рабочей поездкой в Полтаве.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, программой запланирована встреча Ю.ТИМОШЕНКО с представителями оппозиционных партий и движений Полтавской области, а также пресс-конференция для региональных средств массовой информации.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью местной телерадиокомпании "Мисто".
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