Литвин сегодня будет в Харькове

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Харькове.

Как сообщает официальный сайт ВР, В.Литвин осмотрит строительство станции метрополитена «Алексеевская», возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко по случаю годовщины перезахоронения Кобзаря, а также даст интервью местным каналам и проведет пресс-конференцию.