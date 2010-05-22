Литвин сегодня будет в Харькове
11:18, 22 мая 2010Политика
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(программа рабочей поездки)
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Харькове.
Как сообщает официальный сайт ВР, В.Литвин осмотрит строительство станции метрополитена «Алексеевская», возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко по случаю годовщины перезахоронения Кобзаря, а также даст интервью местным каналам и проведет пресс-конференцию.
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