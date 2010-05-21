Яценюк хочет знать, почему на загранпаспортах наваривают до 700%

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК направил в Министерство иностранных дел запрос с требованием предоставить исчерпывающую информацию о реальных затратах на изготовление заграничных документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, координатор направления «Страна без коррупции» ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРЕМЕН Владимир ХОМЕНКО отметил, что монополистом поставки заграничных паспортов для граждан Украины является консорциум «ЕДАПС». Вместе с тем, подчеркнул он, ЕДАПС изготовляет только страницу паспорта, на которой размещается персонализированная информация о гражданине. Стоимость изготовления этой страницы - 12 грн. Сам же бланк печатается на государственном предприятии ПК «Украина», где стоимость печати одного бланка составляет 45 грн.

Таким образом, просуммировал В.ХОМЕНКО, входная цена одного заграничного паспорта для МВД составляет 57 грн. В то же время граждане Украины платят за получение документа для выезда за границу от 150 до 450 грн., в зависимости от срока изготовления.

«Мы считаем, что граждане имеют право знать реальные затраты на изготовление заграничных документов и реальные цены на эти документы для граждан», - заметил В.ХОМЕНКО.

Он сообщил, что А.ЯЦЕНЮК обратился к министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЁВУ с депутатским запросом. А.ЯЦЕНЮК требует от МВД предоставить информацию о себестоимости изготовления консорциумом «ЕДАПС» бланка заграничного паспорта и его входную цену для министерства. Депутатский запрос зачитал в парламенте в пятницу, 18 мая, председатель Верховной Рады.

А.ЯЦЕНЮК требует предоставить копии соглашения между ЕДАПС и МВД об изготовлении и поставках бланков заграничных паспортов и дополнительных документов к соглашению; исчерпывающую информацию о себестоимости изготовления одного заграничного паспорта; информацию о входной цене для МВД паспорта, который поставляется ЕДАПС; информацию о количестве выданных паспортов и полученных за их выдачу средств с 1 марта 2010 года до 20 мая 2010 года, уточнили в пресс-службе «Фронта перемен».