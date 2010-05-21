Яценюк предлагает Раде снизить на треть тарифы на ЖКУ

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК внес в Верховную Раду Украины проект постановления «Об уменьшении на 30% цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)».

Проект постановления зарегистрирован в парламенте 21 мая под №6423, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

В документе говорится, что в соответствии с украинско-российскими договоренностями от 21 апреля 2010 года Украина получила 30-процентную скидку на природный газ до 2019 года, которая эквивалентна, по словам представителей властей, 320 млрд. грн. или 40 млрд. долларов (за 10 лет – УНИАН). Поэтому предлагается обязать Кабинет министров с 1 июля 2010 года уменьшить на 30% цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, бытовой газ и электроэнергию, а также на услуги общественного транспорта.

В пояснительной записке к документу говорится, что в результате харьковских договоренностей, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 116 Конституции Украины и статьи 4 Закона Украины «О ценах и ценообразовании», Кабинет министров имеет реальную финансовую возможность направить полученные от 30-процентной скидки на газ средства на уменьшение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, потребленные в быту природный газ и электроэнергию и услуги общественного транспорта.

Принятие постановления, подчеркивается в записке, позволит поднять уровень материального обеспечения граждан Украины.

«Это будет социально справедливо, - убежден А.ЯЦЕНЮК. – Власть на всю страну заявила о том, что Россия на 30% снизила цены на газ для Украины. Реальным подтверждением того, что эти контракты действительно выгодны Украине, будет уменьшение цены на газ для населения. Потому что все в Украине должно делаться для людей, а не только для людей Партии регионов».