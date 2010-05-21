Янукович с Азаровым уже потеряли шанс провести реформы?

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что команда новой власти имела шанс реализовать авторитет своих первых 100 дней для начала последовательных экономических реформ, перестройки базовой модели социально-экономических отношений в стране, однако упустила его, и сегодня говорить о перспективах радикальных реформ уже не приходится.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, все усилия властной команды были направлены на собственную легитимизацию и динамичный захват всей вертикали власти, а оппозиция оказалась идейно и системно неготовой к своему статусу и не могла эффективно противодействовать власти. «Именно в это время стоило прислушаться к голосу либералов-реформаторов и обратиться к практике мировых реформ в налоговой сфере, в социальной защите и т.д.», - подчеркнул В.БАЛА.

Поэтому, считает он, «сегодня уже можно говорить с высокой степенью вероятности о том, что Виктор ЯНУКОВИЧ и Николай АЗАРОВ упустили шанс для проведения если не радикальных, то хотя бы последовательных реформ как в экономике, так и социальной сфере», хотя первые несколько месяцев власть традиционно имеет самые высокие показатели общественного доверия.

По мнению В.БАЛЫ, команда Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА выбрала самый безопасный способ общественной коммуникации – консервативный.

«Такой подход корректен с точки зрения политического самосохранения власти. Однако он абсолютно неоправдан в контексте долгосрочных перспектив развития страны. В.ЯНУКОВИЧ сумел динамично выстроить обновленную, жестко централизированную систему власти в стране. Однако ориентирована она, прежде всего, на политические цели и удержание нынешнего статус-кво, а не на реализацию наступательной стратегии», - считает В.БАЛА.