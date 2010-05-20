Хорошковский подписал протокол с ФСБ

Руководители Службы безопасности Украины и ФСБ России договорились о порядке пребывания офицеров российской контрразведки, которые обеспечивают безопасность Черноморского флота РФ в местах его временной дислокации на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 19 мая в Одессе председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ и директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр БОРТНИКОВ провели совещание по вопросам сотрудничества между спецслужбами.

На совещании стороны подчеркнули, что за последние пять лет в отношениях спецслужб накопилось много проблем, которые необходимо решать совместными усилиями. В первую очередь речь идет о борьбе с международным терроризмом, киберпреступностью, международными организованными преступными группировками, которые монополизировали отдельные сферы криминального бизнеса (контрабанда наркотиков, нелегальная миграция и тому подобное).

Особое внимание стороны обратили на вопрос контрразведывательной защиты экономики, в частности, в сфере обеспечения безопасности объектов атомной энергетики и промышленности, защиты внутренних рынков высокотехнологичной продукции Украины и России.

Участники совещания определили дальнейшие действия по активизации пограничного сотрудничества в сфере недопущения нелегального пересечения украинско-российской границы, ликвидации каналов нелегальной миграции и контрабанды.

По результатам переговоров подписан итоговый документ, который регламентирует следующие шаги сотрудничества между спецслужбами, в частности налаживание обмена информацией и создание экспертных групп.

В.ХОРОШКОВСКИЙ и А.БОРТНИКОВ подписали также протокол к Договору о сотрудничестве и взаимодействии между Службой безопасности Украины и Министерством безопасности Российской Федерации (это министерство существовало с 24 января 1992 года по 21 декабря 1993 года и было реорганизовано в Федеральную службу контрразведки РФ - УНИАН), регулирующий пребывание офицеров ФСБ, которые обеспечивают безопасность ЧФ РФ в местах его временной дислокации на территории Украины.

Протокол предусматривает организацию обмена информацией, проведение согласованных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению противоправной деятельности, направленной против безопасности ЧФ РФ и угрожающей национальной безопасности Украины и Российской Федерации.

Документ предусматривает, что информация о сотрудниках ФСБ, которые обеспечивают безопасность Черноморского флота РФ на территории Украины, будет своевременно и в полном объеме предоставляться и согласовываться с украинской стороной. Протокол будет действовать на протяжении пяти лет.