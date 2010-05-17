Фельдман: Турчинов играет против Тимошенко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не разобралась в той игре, которую ведут против нее собственные же соратники, в том числе и правая рука Тимошенко – Александр Турчинов. Такое мнение в интервью «Украинской правде» высказал экс-бютовец, недавно перешедший в коалицию Александр Фельдман. Политик убежден, что называть его предателем некорректно. Наоборот – это его предали, когда отобрали кресло главы харьковской облорганизации «Батькивщины» передали экс-губернатору Авакову. А Фельдману «как подачку, предложили остаться руководителем городской организации «Батькивщины».

Сейчас экс-бютовец объясняет это тем, что «есть разные бизнес-интересы, а есть просто работа в партии. Она (Тимошенко – ред.) при мне дважды была премьером. Я не попросил ни одного кадрового назначения, я никогда не занимался бизнесом от бюджета.

Мой бизнес никак не зависим ни от премьер-министра, ни от областной или городской организации "Батькивщины". А есть бизнес-интересы, есть газовые скважины господина Авакова, их множество в Харьковской области. Есть еще различные бизнесы - заводы, фабрики и так далее...»