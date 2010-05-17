Медведев ищет у себя украинские корни
У предков была фамилия Коваль
Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что его родственники по материнской линии происходят из Белгородской области.
Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Факт тот, что мои родственники по материнской линии действительно происходят оттуда. У моего прадедушки фамилия была Ковалев, но, как мне говорила моя бабушка, его предки были даже не Ковалевы, а просто Коваль", - сказал президент РФ.
"Поэтому очевидно, что это их роднит с теми, кто живет у вас. Но я не знаю, насколько глубокая связь", - заявил Медведев.
"Очевидно и то, что это была особая микросреда, потому что моя бабушка, у которой было высшее образование, она была человеком подготовленным, образованным, тем не менее она всю жизнь говорила на таком языке, в котором использовались отдельные элементы суржика", - отметил он.
По словам президента РФ, для него это была "довольно органичная среда".
"Я, к сожалению, не был там, в Белгородской области, собираюсь туда съездить", - сказал он.
"Именно поэтому у меня большой интерес к моей истории и к взаимосвязи моей семьи, моей фамилии с моими родственниками, которые жили и на территории России, и Украины. Посмотрим, покопаемся, что там еще можно найти", - подчеркнул Медведев.