Медведев ищет у себя украинские корни

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что его родственники по материнской линии происходят из Белгородской области.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Кремля.

"Факт тот, что мои родственники по материнской линии действительно происходят оттуда. У моего прадедушки фамилия была Ковалев, но, как мне говорила моя бабушка, его предки были даже не Ковалевы, а просто Коваль", - сказал президент РФ.

"Поэтому очевидно, что это их роднит с теми, кто живет у вас. Но я не знаю, насколько глубокая связь", - заявил Медведев.

"Очевидно и то, что это была особая микросреда, потому что моя бабушка, у которой было высшее образование, она была человеком подготовленным, образованным, тем не менее она всю жизнь говорила на таком языке, в котором использовались отдельные элементы суржика", - отметил он.

По словам президента РФ, для него это была "довольно органичная среда".

"Я, к сожалению, не был там, в Белгородской области, собираюсь туда съездить", - сказал он.

"Именно поэтому у меня большой интерес к моей истории и к взаимосвязи моей семьи, моей фамилии с моими родственниками, которые жили и на территории России, и Украины. Посмотрим, покопаемся, что там еще можно найти", - подчеркнул Медведев.

Украинская правда