Зварич уже провел «аудит» фирмы, которая проверит работу Тимошенко

Министр оппозиционного правительства Роман ЗВАРИЧ заявляет, что к аудиту финансовой деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО действующей властью привлечена фирма, которая защищает государственных изменников и шпионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Очевидно, что фирма привлечена по профилю, потому что представляет интересы государственных изменников», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ выразил обеспокоенность тем фактом, что аудит будет проводиться за государственные средства, и отметил, что, согласно информации в СМИ, гонорары за проведение аудита составляют сотни тысяч долларов.

Он сообщил, что детально изучил информацию на веб-сайте фирмы Trout Cacheris, где указано, что она занимается исключительно уголовно-процессуальным законодательством.

«На ни одной странице этой фирмы я не нашел никакого даже упоминания о том, что когда-то эта фирма занималась аудиторской деятельностью», - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, єта фирма обслуживала «чрезвычайно интересных клиентов», среди которых президент Конго, который признан в мире диктатором, американский конгрессмен Вильям ДЖЕФЕРСОН, который обвиняется в мошенничестве, взяточничестве, вымогательстве и отмывании «грязных денег».

Как сказал Р.ЗВАРИЧ, эта фирма также представляла в судах интересы американских шпионов, которые были осуждены как изменники США к пожизненному заключению, в частности, Роберта ХАНСЕНА и Алдрича ЭЙМЗА.

Кроме того, эта фирма представляла интересы шпиона, изменника США, который действовал в интересах Израиля, Лоренса ФРАНКЛИНА.

Среди клиентов Trout Cacheris депутат также назвал фигуранта Уотергейтского скандала Джона МИТЧЕЛЛА и первую шпионку бывшего лидера Кубы Фиделя КАСТРО в США, которая была осуждена к 13 годам заключения.

Кроме того, Р.ЗВАРИЧ также нашел подтверждение информации о том, что указанная фирма представляла интересы Моники ЛЕВИНСКИ.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении комплексного аудита государственных финансов за период деятельности Кабинета министров Юлии ТИМОШЕНКО в 2008-2009 гг. и первый квартал 2010 года. Средства на проведение аудита предусмотрены законом о госбюджете на 2010 год.