Губернатор предлагает забрать у Киева статус областного центра

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК считает, что для увеличения инвестиций в экономику области необходимо перенести административный центр региона из г. Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня во время встречи с представителями общественных организаций Киевской области.

«В области актуальная проблема - отсутствие административного центра. По этому вопросу я хочу выйти с предложением к Президенту, поскольку области это только вредит», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что налог из транспортных средств поступает не в бюджет области, а в Киев, в регионе остается лишь 30% средств. Кроме того, большинство людей, проживающие в Киевской области, а работающие в Киеве, налоги также платят в бюджет Киева. То же касается и предприятий, зарегистрированных в столице, но работающих в области.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, в Киевской области не имеет развития банковская система в связи с тем, что все банки расположены в Киеве.

«Привлечение прямых инвестиций имеет большие трудности. Если бы область имела свой областной центр, многие бы вопросы решались бы по-другому», - отметил губернатор.

Кроме того, по его мнению, органы государственной власти и правоохранительные органы в своей работе привязаны к центральным органам власти. «На сегодняшний день они не в полной мере выполняют ту работу, которая нужна для организации и выполнения в полной мере задач, которые ставит Президент», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он также добавил, что после его доклада Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ, которым регулируется назначение представителями центральных органов власти областных руководителей. В частности, этим указом запрещается единоличное их назначение. По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, этот указ действует уже почти неделю.

Также губернатор сообщил, что в 2009 году бюджет Киевской области был недовыполнен на 200 млн. грн.

Губернатор отметил, что одной с главных задач руководства области является преодоление последствий мирового экономического кризиса.