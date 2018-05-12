Черноморский газофлот: что делать с Севастополем

Часть имущества, арендованного ЧФ, просто «рассосалась» или пошла на обогащение флотского начальства и чиновников... Канализация Севастополя сливается просто в море... Предложения для власти и оппозиции Похитят ли Януковича пришельцы 10 мая в Киеве был создан Комитет защиты Украины, призванный скоординировать действия оппозиции в противостоянии курсу Виктора Януковича на радикальное сближение с Россией.

В учредительной декларации этого органа очерчены главные цели и задачи, в частности, отстаивание территориальной целостности и суверенитета нашего государства, защита свобод и достоинства граждан, прекращение антиукраинской гуманитарной политики, отпор попыткам установления иностранного контроля над стратегическими предприятиями и отраслями промышленности, борьба за сохранение евроатлантического выбора Украины и тому подобное.

Из заявлений, произнесенных представителями Комитета, понятно, что главное практическое задание – свержение режима Виктора Януковича путем организации всеукраинского движения сопротивления, проведения акций гражданского неповиновения и др.

На старте Комитет не смог объединить всех заметных политиков демократического лагеря. Тем не менее, несколько ошарашенная стремительными действиями новой власти оппозиция понемногу мобилизуется. И сейчас чрезвычайно важен вопрос: «что делать», то есть какие практические действия будут предприняты и какая тактика достижения цели будет избрана. Потому что от этого будет зависеть общий успех и постоянство результатов.

Юлия Тимошенко уже призывала начать процедуру импичмента Януковичу, который, по ее мнению, изменил национальным интересам и причинил большой вред государству. Очевидно, что в нынешних условиях это лишь мобилизующий лозунг и средство держаться в информационном поле, поскольку воплотить замысел практически невозможно.

Конечно, можно еще надеяться, что напуганный массовыми выступлениями людей по всей стране Виктор Янукович добровольно уйдет в отставку. Но с таким же успехом можно надеяться, что его похитят пришельцы.

Потому единственный более или менее реальный путь для оппозиции повлиять на государственный курс - это возвращение во власть через последовательную победу на местных (вероятно, начало в 2011 г.), парламентских (в 2012 г.) и президентских (в 2015 г.) выборах.

Не будем забирать хлеб у политологов и рассуждать, возможно ли это и при каких условиях, будут ли досрочные выборы, или не будут. Остановимся на другом.

А именно на утверждении, что общий успех оппозиции невозможен и малополезен для Украины без реализации огромного количества малых дел на местах. Причем не столько публично-митинговых, сколько будничных, рутинных, нудных и малозаметных превращений окружающей общественной среды. Потому что без них нет смысла начинать борьбу, ведь через очень короткое время все вернется назад.

Представьте, что наступили 2012–2015 гг. Оппозиция победила на всех фронтах. Страну на очередных или досрочных выборах возглавил чрезвычайно патриотический евроатлантически настроенный президент. Предательские «харьковские соглашения» отменены прогрессивным большинством в Верховной Раде на основании соответствующего постановления независимого Конституционного Суда.

Что дальше? Новая власть столкнется с суровой реальностью. Оставим за скобками вопрос, что делать с полученными скидками на российский газ, хотя посол РФ в Украине Михаил Зурабов уже деликатно намекнул: конечно, газофлотские соглашения можно упразднить, но тогда все материальные блага, полученные от России, скорее всего припишут к государственному долгу Украины. Подобных вопросов возникнет множество и в авиационной, ядерной, энергетической сферах, в вопросах границ, если Янукович сотоварищи в нынешнем темпе и в нынешним способом будут заключать договоренности с Москвой.

Не будем думать, в каком экономическом положении будет Украина на то время, хотя надеемся на лучшее. Но кое-что знаем наверное.

Неотъемлемой частью Украины так же будет оставаться город Севастополь. Где сейчас проживает около 380 тыс. человек (из которых, по утверждениям экспертов, от 10 до 20 тыс. имеют двойное гражданство).

Если взять самый лучший сценарий для Украины и представить, что в ближайшие годы увеличения российского присутствия не произойдет (будет лишь замена кораблей 1:1 или вроде того), и вместе с тем сохранится прогрессирующая тенденция к сокращению флота, то все равно мы будем иметь город, где несколько десятков тысяч людей, которые в апреле увидели какую-то перспективу на 5–10–25 лет для своих семей, бурно отпраздновали принятие харьковских соглашений, и которые не пылают особенной любви у Украине, вдруг эту перспективу потеряют.

Не будем повторять мантры о куче «ржавых российских жестянок», которые не влияют на геополитическую ситуацию в регионе. Не идет речь о большой политике. Говорится об абсолютно приземленных, человеческих вещах.

Очевидно, что, даже отменив соглашения от 2010 г., вернувшись к соглашениям от 1997 г. и имея формальную возможность за год до окончания этих соглашений предупредить Россию об отсутствии желания их продолжать, физически повлиять на ситуацию в городе в 2012–2015 гг. будет невозможно. Потому что поздно. Россия абсолютно точно заявит, что выводить флот некуда, потому что база в Новороссийске не готова. Настроения севастопольцев особенно объяснять не нужно. Истерику разноцветной пятой колонны так же предвидеть нетрудно.

Следовательно, сбросив Януковича, оппозиция окажется перед необходимостью продлить пребывание флота. Не важно – на год, три, пять. Не важно, что это можно будет оправдать «изменой» предыдущей власти, так же как сейчас соглашение относительно флота оправдывают «изменой» Тимошенко во время подписания газовых соглашений в 2009 г. Факт останется фактом – «никто никуда не уйдет». И не уходить может очень долго.

Тупик? Совсем нет! Но лишь при одном условии. Если параллельно с раздуванием огня общественного сопротивления, часть усилий противников Януковича будет направлена на лоббирование изменений, маленьких превращений на местах, без которых общий политический успех не будет иметь смысла.

Кто-то может сказать, что это пустяки, и главное одержать общую победу. А там, мол, разберемся. В том то и дело, что «разобраться» не удастся, как не удалось за прошлые 18 лет, а нужно будет подстраиваться под обстоятельства. Конечно, для политиков вопрос, где они находятся – во власти или оппозиции – принципиальный. Но для страны это может быть лишь смена вывесок.

Следовательно, если вновь созданный Комитет и другие возможные антигазофлотские образования ставят целью не просто смену тел в креслах, а хотят реального результата для страны, они должны вкладывать усилия в нудные, непафосные, будничные вещи в тех сферах где, по их мнению, произошло игнорирование национальных интересов.

На примере Черноморского флота и Севастополя считаем, что в программу действий любой структуры, которая стремится упразднить апрельские соглашения, должны войти по меньшей мере такие четыре требования-направления, по которым оппозиция должна всячески давить на власть и формировать соответствующее общественное мнение.

Чем меньше российских военных, тем лучше

Первое. Невзирая на то, на сколько лет еще должен задержаться ЧФ РФ на нашей территории (до 2017 г. или до 2042 г.), алгоритм окончательного решения вопроса его базирования – одинаковый. Главное и необходимое требование – постепенное уменьшение физического присутствия российских военных в Крыму и Севастополе.

На данный момент сложились такие условия, что даже при формальном продлении срока пребывания российской базы на территории Украины есть достаточно рычагов реально начать процесс сокращения российского присутствия, ввести его в определенный ритм.

Значительную часть работы в этом направлении с удовольствием выполнит действующая власть. Но оппозиция должна поставить этот вопрос на жесткий контроль.

На территории Севастополя российский флот занимает свыше 3,6 тыс. га земли, тысячи зданий, свыше 10 км. причалов и много чего другого. Такой огромный имущественный комплекс для обеспечения потребностей флота просто не нужен. И не будет нужен никогда.

До конца 2010 года на ЧФ РФ планировалось сократить 500 офицерских должностей и несколько тысяч гражданских специалистов. Правда, посол РФ в Украине Михаил Зурабов отметил, что курс на сокращение флота в новых условиях может быть пересмотрен.

Искусственное исключение из хозяйственной жизни Севастополя такого огромного объема объектов существенно сдерживает экономическое развитие города. Сейчас Севастополь получает из государственного бюджета Украины 107,6 млн. грн. как компенсацию за базирование ЧФ РФ. А хочет получать как минимум вдвое больше, и этот вопрос городская власть активно лоббирует в Киеве. Поскольку «живых денег» Украина за аренду не получает, это значит, что каждый житель нашего государства, в том числе противники флота, своими налогами платят Севастополю за российскую базу. Это повод задуматься.

Вопрос инвентаризации флотского имущества и его постепенной передачи украинской стороне уже давно перезрел. Его многократно поднимали на разных уровнях.

Яркое свидетельство актуальности: на внеочередном заседании Севастопольского городского совета, где было принято решение поддержать «харьковские соглашения», лидер севастопольских коммунистов Василий Пархоменко заявил такое: «Я думаю, Черноморский флот с пониманием отнесется к потому, что мы должны сегодня пересмотреть и уточнить границы базирования ЧФ РФ на территории города Севастополя, потому что мы знаем, что для его (Севастополя) развития нужны площади». Через пару дней с подобным заявлением выступил председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий Саратов, который одновременно является лидером местных “регионалов”.

Как заявил в одном из последних интервью экс-министр обороны Александр Кузьмук, еще в 2007 г. 50% этой инфраструктуры могло перейти в Украину. Почему этого не произошло – вопрос многоаспектный. В чем-то недорабатывала украинская сторона. Но было и страшное сопротивление со стороны россиян, которые и слышать не хотели о какой-то инвентаризации. При таких условиях часть имущества просто «рассасывалась» или в темную использовалась для обогащения флотского начальства и людей, которые смогли с ним договориться.

Сейчас ликвидирован важный психологический момент: поскольку аренду формально продлили до 2042 г., у российского руководства есть возможность без потери лица начать передачу части военных объектов украинской стороне. Потому что теперь это будет выглядеть не как «потеря Севастополя», а как «оптимизация».

Следовательно, наблюдаем определенный консенсус. Местная власть – обеими руками “за”. Центральная – так же. Россиянам в нынешней ситуации будет тяжело отказаться. Задание – построить процесс системно, по четкому графику.

Оппозиции следует максимально поднимать эту тему, контролировать действия власти, в частности, чтобы в процессе разработки программ социально-экономического развития Севастополя, которые пообещала российская власть, предусматривались не только ассигнования на обустройство российских объектов, но и на оптимизацию присутствия россиян в Севастополе.

Успехи на этом направлении будут стопроцентно в интересах Украины. Пусть политики потом соревнуются, кто больше на этом поприще отметился.

Демилитаризация города

Второе. Следует требовать продолжения курса на диверсификацию и демилитаризацию экономики Севастополя. На данный момент доля всех поступлений от ЧФ РФ составляет 14–16% общего бюджета Севастополя. И она из года в год уменьшается. Не только потому, что флот сокращается, а еще и потому, что развиваются другие секторы экономики.

В сегодняшнем Севастополе десятки тысяч людей никак не зависят от ЧФ РФ. И многие из них без особого энтузиазма восприняли новости о продлении соглашений. Потому что эти люди выжили в «плохих 90-х», сумели перестроить собственные дела, полагаясь только на себя, а теперь они опять на перепутье, потому что «концепция поменялась».

Чтобы невоенная составляющая развивалась, нужно создавать условия.

В частности, Севастополь имеет самый глубокий в Украине незамерзающий порт. Потому, есть потенциал превращения города в крупный центр морских перевозок. Узкое место в этом плане – нехватка причалов, которые сейчас находятся в ведении ЧФ, и потребность расширения пропускных возможностей железной дороги, строительства второй колеи.

Так же хорошие позиции в Севастополе имеет аграрный сектор и перерабатывающая промышленность. Они мало ассоциируются с городом-героем, но стремительно укрепляют свое присутствие.

Определенные резервы есть и в туристическом секторе. Тут камни преткновения – нехватка нормальных гостиниц и сопутствующей инфраструктуры, а также позорное состояние городских коммуникаций – водопровода, канализации. Например, из 30 млн. кубометров стоков, которые за год продуцирует Севастополь, 20 млн. не проходят биологической очистки! Фактически канализация «впадает» напрямую в море, где с таким удовольствия купаются гости города.

Следовательно, есть большой фронт работ. Ожидают рассмотрения проекты законов о статусе города Севастополя, о создании зоны с особым экономическим режимом. Оппозиция должна артикулировать эти вещи, фиксировать национальные интересы и подталкивать власть к действиям.

Есть еще и ВМС Украины

Третье. Критически важным является развитие Военно-морских Сил Украины. ВМСУ – это также часть прежнего советского флота, возраст и состояние наших кораблей, мягко говоря, ничем не лучше российских.

Вопрос обновления плавсостава - очень острый. Частично этому должно помочь строительство серии новых украинских корветов, которое начнется (если будут деньги) на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.

Но чтобы до времени, когда корветы будут построены, на нашем флоте остались офицеры, следует радикально улучшить их социальные условия. Это касается и жилья, и зарплаты, которая у украинского моряка в несколько раз (иногда – на порядок!) ниже, чем у российских коллег в том же звании и с тем же кругом обязанностей. Сейчас украинские моряки вынуждены чувствовать себя бедными родственниками.

Принятый бюджет-2010 никаких надежд на лучшее не оставляет. Но следует соревноваться, чтобы с 2011 г. ситуация постепенно изменялась.

Еще одно конкретное задание – доведение до ума Морской доктрины Украины. Это вопрос второе правительство Тимошенко блестяще провалило. Формально выполняя решение РНБОУ от 16 мая в 2008 г., введенное в действие соответствующим указом президента Виктора Ющенко, правительственные чиновники разработали проект Морской доктрины Украины до 2035 г. Он был утвержден постановлением Кабмина № 1307 от 7 октября в 2009 г. Но текст настоящего документа настолько «пуст» (и это в правительстве прекрасно понимали), что после принятия его три месяца (!) не публиковали. Фактически морская доктрина Украины «содрана» с аналогичного российского документа, но из украинской «версии» удалили все практические механизмы воплощения морской политики. Вышел текст о том, как «космические корабли бороздят просторы Большого театра».

Настоящий документ, а также ряд предусмотренных в решении РНБО законов, до которых руки вообще не дошли, должны были дать импульс развития Украины как морского государства. При чем как военной составляющей, так и гражданской (в частности судостроение, порты и тому подобное). Этого не произошло, потому статус, круг задач и соответствующая стратегия развития ВМСУ остаются не до конца понятными.

Оппозиционеры могут получить второй шанс решить это задание, подготовить необходимые документы и подталкивать власть к их принятию.

Курсы для взрослых

Четвертое. Необходимо продолжать курс на мягкое неконфликтное развитие всего украинского в Севастополе. Без избыточного украинизаторского пафоса. Ударение должно быть сделано на вполне конкретных вещах, полезных городу. Речь идет о поддержке Украинского военно-морского лицея, который был открыт в прошлом году. О достройке многострадальной украинской гимназии, которую в настоящее время обещают сдать к учебному году 2011/2012. О развитии филиалов украинских вузов, что созданы за последние годы в Севастополе.

Бесспорно, едва лишь украинская гимназия будет открыта, выстроится очередь из родителей, как это произошло в Симферополе.

Отдельный вопрос – развитие украинского языка. Ведь сейчас в Севастополе проще выучить китайский или японский, чем украинский. Акцент должен делаться на создании курсов для взрослых. Потому что в городе есть достаточно людей, которые понимают, что знание языка – это конкурентное преимущество, невзирая на какие-то идеологические суеверия. Но взрослому найти возможность для изучения языка практически невозможно.

И не нужно никого принуждать. Люди сами деньги заплатят. Главное – организовать. Путей – много. Наиболее производительный – организовывать долговременные поездки «миссионеров», учителей украинского языка из украиноязычных регионов. Учителей можно отбирать по конкурсу, выделяя им стипендию. Десять учителей, которые будут работать в межсезонье (с сентября по май) дадут в сто раз больший эффект, чем 10 митингов.

Таким образом, если оппозиция будет идти таким путем, то она значительно упростит себе жизнь после будущей победы. Уличные акции – это святое. Но не нужно пренебрегать такими небольшими шагами, потому что именно на них основывается успех.

Это будет и «украинский прорыв», и «десять шагов на встречу людям» одновременно. Потому что уменьшение физического присутствия российского флота, критическая масса людей, которые «не кормятся» с него, укрепление украинских ячеек создадут другую картину. И когда оппозиция придет к власти, даже если ей придется продлить базирование флота, это будет совсем другая ситуация.

Такой подход, конечно, с определенной коррекцией, можно применить к любой сфере из тех, к которым тянутся руки Кремля. Главное – не терять время, не надеяться, что это сделает кто-то другой.

Алексей Копитько, руководитель проекта «ФЛОТ2017», для УНИАН