Эксперт не исключает, что Янукович решится на арест Тимошенко

Заключение самого популярного на сегодняшний день лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО осложнит отношения с Европейским Союзом, часть стран которого воспримет это как доказательство того, что с Украиной не стоит сотрудничать.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он не исключил, что новая украинская власть, сформированная силами Партии регионов, лидер которой Виктор ЯНУКОВИЧ выиграл у Ю.ТИМОШЕНКО выборы Президента в феврале этого года, осмелится на заключение лидера оппозиции.

Эксперт заметил, что даже в Польше бывший глава правительства Ярослав КАЧИНСКИЙ пытался добиться тюремного заключения для своего экс-партнера по правительственной коалиции вице-премьера Анджея ЛЕППЕРА.

„В Украине ЯНУКОВИЧА я бы этого (заключения ТИМОШЕНКО) не исключал”, - сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что такую возможность подтверждают последние сообщения из Украины об ограничении гражданских свобод, в частности, введении цензуры в СМИ и блокировании участия людей в митингах оппозиции.

А.ШЕПТИЦКИЙ сказал, что страны Европейского Союза будут критиковать заключение Ю.ТИМОШЕНКО, если это произойдет, но реальное влияние на отношения с Украиной будет зависеть от того, кто перевесит в дискуссии лидеров 27 государств европейского объединения.

"Для многих людей в ЕС это абсолютное доказательство того, что с Украиной не стоит сотрудничать", - заметил эксперт.

Среди возможных реальных санкций Евросоюза эксперт назвал замедление переговоров о создании зоны свободной торговли с Украиной, о введении безвизового режима, а также замораживание программ помощи украинской власти.

А.ШЕПТИЦКИЙ также не исключил, что в действительности заявления Ю.ТИМОШЕНКО о попытке власти посадить ее в тюрьму являются лишь политической игрой.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, что В.ЯНУКОВИЧ дал поручение Генеральной прокуратуре найти любые основания для ее заключения.

Лидер БЮТ назвала обвинение Генпрокуратуры, которая возобновила закрытое в 2005 году уголовное дело против нее за организацию покушения на дачу взяток судьям Верховного суда Украины, безосновательными и обвинила власть в политических репрессиях.

В следующий понедельник, 17 мая, следователь Генпрокуратуры допросит Ю.ТИМОШЕНКО и изберет для нее меру пресечения.